Brazilianul a decis atunci să răspundă la aceste critici pe contul său de X. „A sosit momentul în care trebuie să explic de ce m-am scărpinat la urechi. Serios, prieteni, exageraţi, depăşiţi limitele... Este cu adevărat trist să trebuiască să fac faţă la asta! Niciun om nu poate suporta aşa ceva” , a scris Neymar, potrivit news.ro .

Cazul nu s-a oprit aici. Potrivit Marca, numărul 10 s-ar fi arătat şi mai virulent sub o postare a TNT Sports. Pe X, în urma înfrângerii lui Santos, mass-media a publicat două fotografii cu Neymar, cu degetele în urechi, cu legenda: „Neymar nu a vrut să audă protestele suporterilor.”

Într-un tweet, şters între timp, fostul jucător al Barcelonei ar fi răspuns: „Îmi astupam urechile, ce prostie! Nici măcar nu mai pot să mă scarpin în ureche acum? Du-te dracului, CM de rahat.”

Este a doua oară într-o săptămână când Neymar se ia de suporterii lui Santos. Pe 15 aprilie, brazilianul de 34 de ani s-a certat cu un fan. La finalul unui meci terminat la egalitate (1-1) între Santos şi echipa paraguayană Recoleta în Copa Sudamerica, Neymar a fost luat la rost de un suporter al echipei Santos, care i-a reproşat că nu a dat totul pe teren, în ciuda unui gol marcat încă din minutul patru: „Ar trebui să te antrenezi mai mult, nenorocitule!”, i-a strigat suporterul brazilianului, care nu a ezitat să-i răspundă: „Trebuie să fac totul singur? Taci dracului din gură!”, a replicat el, îndreptându-se spre tribune. În zona mixtă, el le-a spus jurnaliştilor că refuză „să fie tratat în acest fel”.

Neymar speră să facă parte din lotul pentru Cupa Mondială (11 iunie - 19 iulie 2026). Dar, afectat de accidentări repetate, el nu a mai fost convocat la naţională de la venirea lui Carlo Ancelotti la postul de selecţioner, anul trecut. Participarea sa la Cupa Mondială din 2026 a devenit chiar o chestiune de stat. Miercuri, preşedintele Lula a dezvăluit că a purtat o discuţie cu antrenorul italian. Ancelotti urmează să dezvăluie pe 18 mai lista celor 26 de brazilieni care vor participa la competiţie.