OFICIAL Gata! Manchester City i-a anunțat plecarea: ”Va părăsi clubul în vară”

După Bernardo Silva, de la Manchester City va pleca un alt jucător important în vară. Este vorba despre John Stones (31 de ani), cel mai vechi jucător din lot, al cărui contract va expira la finele acestui sezon.

”Cetățenii” au făcut anunțul oficial cu privire la situația lui Stones, la doar câteva zile după ce viitorul său a fost lămurit de presa britanică. Fundașul central va pleca de la Manchester City după zece ani.

John Stones pleacă de la Manchester City!

Anunțul a fost făcut prin intermediul unui comuniat oficial, postat pe rețelele de socializare de clubul de pe Etihad. Până la despărțire, Stones are șansa de a pleca după un sezon cu o ”triplă” pe plan intern, având în vedere că Manchester City este mare favorită la titlu și va juca finala FA Cup cu Chelsea.

”John Stones va părăsi Manchester City în vară, punând capăt unei șederi memorabile și de mare succes de zece ani”, a transmis City.

Stones a fost transferat de la Everton la Manchester City pentru 55,6 milioane de euro în urmă cu zece ani. La vremea respectivă, englezul devenise cel mai scump fundaș din istorie.

Pentru Manchester City, Stones a bifat 292 de partide în toate competițiile, iar în CV-ul său se regăsesc șase titluri, dar și trofeul UEFA Champions League.

Manchester City, favorită la titlu în Premier League!

Manchester City este pe locul doi în Premier League, cu 70 de puncte și un meci în minus față de prima clasată, Arsenal, pe care a învins-o în meciul direct, astfel că va avea avantaj în caz de egalitate de puncte la finele acestui sezon.

În următoarea etapă din Premier League, Manchester City se va deplasa pe terenul lui Everton, pe 4 mai.

