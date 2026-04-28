După Bernardo Silva, de la Manchester City va pleca un alt jucător important în vară. Este vorba despre John Stones (31 de ani), cel mai vechi jucător din lot, al cărui contract va expira la finele acestui sezon.

”Cetățenii” au făcut anunțul oficial cu privire la situația lui Stones, la doar câteva zile după ce viitorul său a fost lămurit de presa britanică. Fundașul central va pleca de la Manchester City după zece ani.

John Stones pleacă de la Manchester City!

Anunțul a fost făcut prin intermediul unui comuniat oficial, postat pe rețelele de socializare de clubul de pe Etihad. Până la despărțire, Stones are șansa de a pleca după un sezon cu o ”triplă” pe plan intern, având în vedere că Manchester City este mare favorită la titlu și va juca finala FA Cup cu Chelsea.

”John Stones va părăsi Manchester City în vară, punând capăt unei șederi memorabile și de mare succes de zece ani”, a transmis City.