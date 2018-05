OFICIAL | Prima vedeta de care Guardiola se desparte la vara! Antrenorul lui City a facut deja anuntul: "Va juca ultimul sau meci aici"

Yaya Toure pleaca de pe Etihad dupa 8 ani.

Mijlocasul ivorian Yaya Toure se va desparti de Manchester City la finalul sezonului, a anuntat vineri antrenorul campioanei Angliei, Pep Guardiola.



Yaya Toure, care pe 13 mai va implini 35 de ani, va juca ultimul sau meci pentru City miercuri, impotriva lui Brighton, a spus Guardiola.



Venit in 2010 la City, de la Barcelona, Toure a semnat in iunie 2017 un nou contract pe un an cu gruparea engleza. Ivorianul a avut doar noua aparitii in actuala editie a Premier League, toate ca rezerva.