ULTIMA ORA | Talpan nu se opreste si a mai deschis un proces! Pentru ce batalie se mai pregateste juristul CSA

Florin Talpan, juristul CSA Steaua, spune ca a mai deschis un dosar impotriva FCSB, de aceasta data pentru recunoasterea oficiala a palmaresului.

Talpan se pregateste pentru alte doua dosare. Primul dintre acestea are o miza colosala: 37 de milioane de euro! Atat cere CSA drept despagubiri, acuzandu-l pe Becali ca a folosit ilegal marca Steaua in ultimul deceniu si jumatate.

Pe langa procesul care va avea un nou termen pe 9 martie, Talpan spune ca a mai deschis un dosar pentru recunoasterea definitiva a palmaresului.

"Pe data de 9 mai are loc un nou termen in care noi am solicitat recuperearea prejudiciului pentru folosirea ilegala a marcii. Este un termen de judecata, vom incerca sa recuperam tot prejudiciul. Nu as putea sa spun cam cat ar putea sa mai dureze acest dosar la Tribunalul Bucuresti, avand in vedere ca ei au depus o cerere pentru lamurirea dispozitivului pronuntat de instanta. Sunt convins ca aceasta cerere le va fi respinsa. Ori se fac ca nu vor sa inteleaga, ori nu cunosc Codul Civil si Codul de Procedura Civila", a spus Talpan, citat de Telekom.

"Clubul Sportiv Steaua a formulat o actiune in instanta in care a solicitat constatarea palmaresului. Face obiectul unui dosar care se afla pe rolul Tribunalului Bucuresti. Inca nu s-a fixat un termen. Avand in vedere ca sunt deja doua hotarari ale ICCJ care au stabilit foarte clar ca numele si marca CSA Steaua, instantele au demonstrat ca au fost de rea-credinta, va dati seama ca vom avea sanse foarte mari de reusita. Oricum, trebuie sa se faca dreptate si sa nu mai dam posibilitatea unor oameni care au vrut sa profite de acest brand ca sa obtina bani", a adaugat Talpan.