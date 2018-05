GOOOOOL Stanciu! O noua super-reusita a mijlocasului pentru Sparta! Cum a reusit sa marcheze

Nicusor Stanciu a deschis scorul in meciul dintre Sparta Praga si Zlin.

Nicusor Stanciu a marcat al 6-lea sau gol pentru Sparta Praga, in minutul 20 al partidei cu Zlin. Romanul a deschis scorul cu o executie din lovitura libera.



Sparta Praga are 43 de puncte dupa 26 de meciuri disputate in campionatul Cehiei, fiind locul 5. Zlin e pe 10, cu 29 de puncte.