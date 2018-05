EXCLUSIV | Pentru prima data, LPF vinde drepturi TV pentru Liga I si in afara Romaniei! Ce tara e interesata de campionatul nostru

LPF a inceput negocierile pentru vanzarea drepturilor TV. Actualul contract expira in 2019.

Liga Profesionista de Fotbal a inceput negocierile pentru un nou contract de vanzare a drepturilor TV din Liga I, in conditiile in care actuala intelegere expira in 2019.

Marea provocare pentru Gino Iorgulescu va fi sa le asigure cluburilor un contract mai mare decat cel actual, care se apropie de 30 de milioane de euro pe sezon.

Urmatorul deal va aduce, cel mai probabil, si o premiera pentru LPF - drepturile TV vor fi cedate si in afara Romaniei. O televiziune de la Budapesta e interesata sa cumpere un pachet care sa asigure difuzarea meciurilor de Liga I ale lui Sepsi Sf Gheorghe pe teritoriul Ungariei.



Sepsi are stabilitate financiara si salarii peste medie

Pe filiera maghiara vin si banii la Sepsi. In iarna, clubul a marit bugetul de salarii, astfel incat in acest moment exista contracte chiar si de peste 8000 de euro pe luna, asemanatoare cu cele de la echipele cu pretentii de titlu in Liga I.

Mai mult, exista o colaborare cu Academia Puskas, cea mai mare scoala de fotbal din Ungaria, si e de asteptat ca pe viitor cele doua parti sa faca schimburi de jucatori.

Omul din umbra asigura legatura cu Budapesta



Patronul Laszlo Dioszegy asigura doar o mica parte din stabilitatea financiara a clubului. In umbra sta un om de afaceri care are un cuvant mai greu de spus la club si care asigura legatura cu Budapesta.

Academia Puskas a fost construita de premierul Ungariei, Viktor Orban, in orasul sau natal, Felcsut, o localitate aflata la 45 de kilometri de Budapesta.

Sepsi e pe locul 3 in playout, la 4 puncte peste linia de retrogradare.