ULTIMA ORA | UEFA nu a avut mila de Cholo! Simeone nu rateaza doar finala UEL, ci si posibila Supercupa a Europei si alte meciuri din sezonul viitor

UEFA nu a avut mila de Diego Simeone si l-a sanctionat pe acesta pentru eliminarea din meciul tur cu Arsenal.

Diego Simeone a urmarit din tribune returul Atletico - Arsenal, in urma caruia echipa sa a reusit sa se califice in finala UEFA Europa League. Tot in tribune va sta si la finala de la Lyon!



UEFA l-a sanctionat pe Cholo Simeone cu 4 etape de suspendare si o amenda de 10.000 de euro!

Astfel, pe langa finala de la Lyon, Simeone va rata si posibila Supercupa a Europei, in cazul in care Atletico se va impune, dar si primele meciuri din sezonul viitor.