LIVE ACUM | Viitorul 0-1 Astra! Abang deschide rapid scorul!

Viitorul - Astra, ora 20:45, prima meci din etapa a 8-a a play-off-ului.

Min 3 GOL Astra! Abang deschide rapid scorul dupa o actiune prelungita de atac a oaspetilor.

Echipele de start:



Viitorul: Cojocaru - Mladen, Ghita, De Nooijer, Ganea - Ciobanu, Cicaldau, Vina, Gavra - Hagi, Matan

Rezerve: Buzbuchi, Casap, Hodorogea, Dragus, Lima, Capusa, Dumitrescu



Astra: Iliev - Bejan, Erico, Polczak, Butean - Seto, Dandea, Radunovic, Stan - Abang, Matei

Rezerve: Lazar, Balaure, Moise, Bus, Biceanu, V.Gheorghe, Urko Vera

Viitorul si Astra se lupta pentru pozitia a patra a clasamentului, loc ce va duce automat in Europa League din sezonul urmator. Botosani are sanse infime de calificare in finala Cupei dupa 1-5 cu Craiova in tur, iar Hermannstadt si Gaz Metan nu au solicitat licenta pentru cupele europene.

Gica Hagi a declarat ca obiectivul echipei sale este podiumul la finalul sezonului, iar in acest moment Viitorul este pe locul 5, cu 31 de puncte, la patru puncte in spatele Craiovei.

De partea cealalta, Astra este pe locul 4 dupa ce Gigi Multescu pare ca a reusit sa revitalizeze echipa. Doua victorii in ultimele doua etape pentru giurgiuveni care pot trece peste Craiova in cazul unui succes.