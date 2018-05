HALEP LA MADRID | Simona Halep poate pierde pozitia de lider mondial! Cum poate trece Wozniacki pe primul loc la Madrid

Simona Halep poate pierde pozitia de lider mondial dupa turneul de la Madrid.

Simona Halep poate fi depasita de Caroline Wozniacki, informeaza site-ul WTA. Daca Simona Halep va pierde din primul tur, Wozniacki trebuie sa joace in semifinale pentru a trece pe primul loc. Daca Simona Halep va trece de primul meci, Wozniacki este obligata sa joace finala pentru a redeveni lider mondial.

Simona Halep poate pierde pozitia de lider mondial, indiferent de rezultate, daca Wozniacki castiga turneul de la Madrid.

Simona Halep, numarul unu mondial, o va infrunta pe rusoaica Ekaterina Makarova in prima runda a turneului WTA de la Madrid, pe care l-a castigat in ultimii doi ani, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri.

Halep are 4-2 in meciurile directe cu Makarova (29 ani, 32 WTA), toate avand loc pe hard. In cel mai recent duel, anul acesta, la Doha, Simona s-a impus cu 6-3, 6-0.