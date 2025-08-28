Manchester United are parte de un început de sezon dezastruos. Echipa ocupă locul al șaisprezecelea în Premier League, după înfrângerea cu Arsenal (0-1) și egalul cu Fulham (1-1). De asemenea, echipa a fost eliminată din EFL Cup de Grimsby, echipă din League Two, scor 2-2 (11-12 d.l.d.). Aceasta este cea mai mare umilință din istoria clubului, pentru că niciodată echipa de pe Old Trafford nu a pierdut un meci oficial cu o echipă din liga a patra.

Mandatul lui Ruben Amorim pare să se apropie de final. Conform caselor de pariuri, favoriți să-l înlocuiască pe portughez sunt Oliver Glasner (4/1), Gareth Southgate (4/1), Michael Carrick (5/1), Mauricio Pochettino (8/1), Kieran McKenna (10/1), Zinedine Zidane (12/1), Marco Silva (12/1) și Unai Emery (12/1).

Glasner, Southgate și Carrick sunt în fruntea listei



Oliver Glasner (50 de ani) le-a antrenat pe SV Ried, LASK, VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt și Crystal Palace și are în palmares Europa League (2021-2022), FA Cup (2024-2025) și FA Community Shield (2025). Gareth Southgate (54 de ani) a fost sub contract cu Middlesbrough, Anglia U21 și naționala de seniori a Angliei, cu ultima jucând două finale de Campionat European (2020, 2024). Michael Carrick (44 de ani) a jucat pentru United între 2006 și 2018, iar ca antrenor a fost secund (Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer) și interimar (2021), pregătind-o ulterior pe Middlesbrough (2022-2025).

Pochettino și Zidane sunt luați în calcul



Mauricio Pochettino (53 de ani) a lucrat la Espanyol, Southampton, Tottenham, PSG și Chelsea, iar acum este selecționerul SUA. În palmares are Ligue 1 (2021-2022), Coupe de France (2020-2021), Trophee des Champions (2020), o finală de UEFA Champions League (2018-2019), două finale de EFL Cup (2014-2015, 2023-2024) și o medalie de argint la CONCACAF Gold Cup (2025).

Kieran McKenna (39 de ani) este managerul lui Ipswich Town, unde lucrează din 2021 și pe care a promovat-o din League One în Premier League. A fost antrenor al echipei U18 de la Manchester United, cu care a câștigat Premier League Northern Division și a fost secund al lui Ole Gunnar Solskjaer și Ralf Rangnick la prima echipă.



Zinedine Zidane (53 de ani) a lucrat ca antrenor doar la Real Madrid Castilla și la Real Madrid, iar în palmares are Champions League (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018), Supercupa Europei (2016, 2017), Club World Cup (2016, 2017), La Liga (2016-2017, 2019-2020), Supercopa de Espana (2017, 2020), The Best FIFA Football Coach (2017), IFFHS World's Best Club Coach (2017, 2018) și Onze d'Or Coach of the Year (2016-2017, 2017-2018, 2020-2021).

Ibericii Silva și Emery, ultimele variante de pe listă

Marco Silva (48 de ani) a fost antrenor la Estoril, Sporting Lisabona, Olympiacos, Hull City, Watford, Everton și Fulham, la ultimul club lucrând din 2021. În palmares are Taca de Portugal (2014-2015), Greece Super League (2015-2016), EFL Championship (2021-2022) și EFL Championship Manager of the Year (2021-2022).

Unai Emery le-a antrenat pe Lorca Deportivo, Almeria, Valencia, Spartak Moscova, FC Sevilla, PSG, Arsenal, Villarreal și Aston Villa, lucrând la echipa din Birmingham din 2022. În palmares are Europa League (2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2020-2021 / + o finală în 2018-2019), Ligue 1 (2017-2018), Coupe de France (2016-2017, 2017-2018), Coupe de la Ligue (2016-2017, 2017-2018), Trophee des Champions (2016, 2017), UNFP Manager of the Year (2017-2018) și Globe Soccer Awards - Coach Career Award (2022).

