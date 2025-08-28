Manchester United a suferit una dintre cele mai umilitoare înfrângeri din întreaga istorie a clubului.

În turul doi al Cupei Ligii Angliei, „diavolii roșii” - clasați pe locul 15 în ediția anterioară de Premier League - au fost eliminați de o echipă de liga a patra.

Manchester United, eliminată de Grimsby Town, din liga a patra

Grimsby Town a depășit Manchester United după loviturile de departajare, 12-11, după ce, în minutul treizeci al timpului regulamentar, echipa din League Two o conducea pe Manchester United cu 2-0.

Cu Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes și Mason Mount introduși pe teren în partea a doua a jocului, United a reușit să egaleze în minutul 89, prin Harry Maguire, nu înainte ca Bryan Mbeumo să reducă din diferență.

Noul atacant, transferat de Manchester United în această vară a fost și omul care a semnat eșecul rușinos, ratând al treisprezecelea penalty, executat în a doua rundă, deoarece prima nu a fost suficientă pentru a face diferența între cele două formații.

Mbeumo a lovit transversala, iar stadionul cu o capacitate de 9,000 de locuri „a erupt.”

