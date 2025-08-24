LIVE VIDEO Fulham - Manchester United, în direct pe VOYO, de la 18:30! Trupa lui Amorim „vânează” prima victorie a sezonului

Fulham - Manchester United, în direct pe VOYO, de la 18:30! Trupa lui Amorim „vânează" prima victorie a sezonului Premier League
Fulham - Manchester United va fi în direct pe VOYO, de la 18:30.

Manchester United Fulham Premier League
Partida Fulham - Manchester United, din a doua rundă a Premier League, va avea loc duminică, de la ora 18:30 și va putea fi urmărită în direct pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

  • Toate meciurile din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.

Fulham - Manchester United, în direct pe VOYO, de la 18:30

Manchester United a debutat „cu stângul” în noul sezon de Premier League după înfrângerea 0-1 cu Arsenal. Unicul gol al meciului a fost marcat de Calafiori, dar contrar rezultatului final, trupa lui Ruben Amorim ar fi meritat măcar un punct pentru prestația pe care a avut-o.

De cealaltă parte, Fulham vine după remiza, scor 1-1 cu Brighton din deplasare, meci în care a punctat O'Riley pentru gazde și Rodrigo Muniz pentru oaspeți.

Ultima întâlnire dintre cele două formații avut loc în „optimile” FA Cup, iar atunci Fulham s-a impus la loviturile de departajare după 1-1 în timpul regulamentar și a trecut mai departe.

Total neașteptat! Ce a declarat Ruben Amorim după înfrângerea cu Arsenal

Imediat după meci, Ruben Amorim și-a felicitat echipe pentru jocul prestat și a declarat că „diavolii roșii” pot să bată orice adversar din Premier League.

Declarația antrenorului portughez este cel puțin neașteptată, având în vedere că formația sa a pierdut duelul cu „tunarii”.

„Am demonstrat că putem învinge orice echipă din Premier League, mai ales împotriva unei echipe mari precum Arsenal.

Sunt foarte mândru de băieți. Au fost foarte curajoși în tot ceea ce au făcut în timpul meciului. Felicitări pentru performanță. Meritam un rezultat diferit și trebuie să mergem mai departe.

Am fost mai agresivi decât anul trecut. Am presat sus. Am avut calitate cu mingea. Am fost mai buni împotriva unei echipe mari precum Arsenal. Sunt mândru de jocul pe care l-am făcut. Am pierdut și avem lucruri de îmbunătățit. Trebuie să câștigăm meciuri, dar prestația a fost complet diferită față de sezonul trecut”, a declarat Ruben Amorim după înfrângerea cu Arsenal.

