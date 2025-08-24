Partida Fulham - Manchester United, din a doua rundă a Premier League, va avea loc duminică, de la ora 18:30 și va putea fi urmărită în direct pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Manchester United a debutat „cu stângul” în noul sezon de Premier League după înfrângerea 0-1 cu Arsenal. Unicul gol al meciului a fost marcat de Calafiori, dar contrar rezultatului final, trupa lui Ruben Amorim ar fi meritat măcar un punct pentru prestația pe care a avut-o.

De cealaltă parte, Fulham vine după remiza, scor 1-1 cu Brighton din deplasare, meci în care a punctat O'Riley pentru gazde și Rodrigo Muniz pentru oaspeți.

Ultima întâlnire dintre cele două formații avut loc în „optimile” FA Cup, iar atunci Fulham s-a impus la loviturile de departajare după 1-1 în timpul regulamentar și a trecut mai departe.