Încă un antrenor o refuză pe Bayern Munchen

După Xabi Alonso, Julian Nagelsmann și Ralf Rangnick, un al patrulea tehnician se alătură listei celor care o refuză pe Bayern Munchen.

Oliver Glasner (49 de ani) a fost numit antrenorul celor de la Crystal Palace la finalul lunii februarie, iar de atunci echipa a obținut șase victorii, trei remize și trei eșecuri în cele 12 partide jucate de atunci.

Nemții și-ar fi dorit să-l aducă pe Allianz Arena, însă s-au lovit de un nou refuz, după ce oficialii de la Crystal Palace au anunțat că nu-l lasă să plece fără 100 de milioane de euro.

În plus, jurnalistul Fabrizio Romano a explicat că antrenorul se simte bine la echipă și deja stabilește strategia pentru sezonul viitor.

???????????? Crystal Palace consider Oliver Glasner absolutely untouchable. No way to let him leave in the summer.

Steve Parish would never give the green light, Glasner is very happy at the club and he’s already planning for summer transfers, including new CB. ???? pic.twitter.com/ERc9x7wedt