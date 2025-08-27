La ora actuală, cel mai sigur pariu din Premier League e următorul: Ruben Amorim (40 de ani) nu va încheia sezonul, la Manchester United.

La ce rezultate are tehnicianul portughez, de când a fost numit – are mai multe înfrângeri decât victorii: a pierdut 19 meciuri din 45 și a câștigat 17! – e clar că zilele lui Amorim, la United, sunt numărate.

După 0-1 cu Arsenal, în prima etapă din Premier League și 1-1 cu Fulham, în runda a doua, miercuri, Amorim și-a lungit seria rezultatelor catastrofale! În turul 2 al Cupei Ligii Angliei – United a fost nevoită să înceapă de aici, întrucât a ratat calificarea în cupele europene, la capătul stagiunii precedente! – fosta campioană a Angliei a suferit o înfrângere-șoc!

Loviturile de departajare, o nebunie totală!

Pe terenul celor de la Grimsby, echipă de liga a 4-a (!), Manchester United a fost de râsul curcilor! Pentru că a fost condusă cu 2-0, după golurile înscrise de Vernam (22) și de Warren (30).

La reluare, Ruben Amorim a reușit să-și readucă echipa în meci, prin golurile marcate de Mbeumo (75) și Maguire (89). Degeaba însă! Partida s-a încheiat 2-2, după cele 90 de minute. Așa că s-a trecut la executarea loviturilor de departajare. Aici, o nebunie de povestit nepoților!

Au fost 26 execuții de la punctul cu var – unii jucători au bătut de două ori! – până când Grimsby a câștigat cu un incredibil 12-11, după ratarea lui Mbeumo (foto).

