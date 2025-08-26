United a plătit deja 230 de milioane de euro, în această perioadă de transferuri!

Manchester United ocupă locul al 16-lea în Premier League, acumulând un singur punct în primele două etape din noul sezon, după 0-1 cu Arsenal și 1-1 cu Fulham. Managerul Ruben Amorim este în continuare nemulțumit de portarii Andre Onana și Altay Bayindir, despre care crede că nu oferă siguranță defensivei din fața lor. În aceste condiții, directorul Jason Wilcox a reînceput negocierile pentru aducerea lui Senne Lammens, considerat urmașul lui Thibaut Courtois în poarta naționalei belgiene.



Suma cerută de Antwerp este de 20 de milioane de euro, mai puțin de jumătate din cei 50 de milioane de euro plătiți lui Ajax pentru Onana, în iulie 2023. În această vară, United i-a mai adus pe Benjamin Sesko (RB Leipzig / 76.50 mil. euro), Bryan Mbeumo (Brentford / 75 mil. euro), Matheus Cunha (Wolverhampton / 74.2 mil. euro) și Diego Leon (Cerro Porteno / 4 mil. euro).



Lammens nu a debutat încă în naționala de seniori a Belgiei

Senne Lammens (23 de ani / 193 cm) este născut la Zottegem și s-a format la juniorii cluburilor KRC Bambrugge, FCV Dender și Club Brugge. La nivel de seniori a evoluat pentru Club NXT (2020-2023), Club Brugge (2020-2023), Young Reds Antwerp (2023) și Royal Antwerp (2023-2025).

Are selecții pentru naționalele U15, U16, U17, U18 și U21 ale Belgiei și a fost convocat la prima reprezentativă, dar nu a apucat să debuteze sub comanda lui Rudi Garcia. În palmares are două trofee Belgian Super Cup (2021, 2023). În acest moment, este cotat la 9 milioane de euro (conform transfermarkt.com).

Foto - Getty Images

