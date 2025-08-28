Mainoo, Antony, Sancho, Garnacho și Malacia, puși pe lista de transferuri de Amorim

Manchester United este pe cale să se despartă de cel mai talentat tânăr jucător din lot. Considerat mare speranță pentru redresarea "Diavolilor Roșii", Kobbie Mainoo a fost tras pe linie moartă de managerul Ruben Amorim, nemulțumit de atitudinea sa în pregătire.



Conducerea clubului a fost de acord cu decizia antrenorului, iar acesta a fost pus pe lista de transferuri, alături de Antony, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho și Tyrell Malacia. Deși de transferul său mai sunt interesate Chelsea, Inter Milano și Bayern Munchen, cele mai avansate negocieri sunt cu Real Madrid și Atletico Madrid, echipe dispuse să achite peste 50 de milioane de euro pentru cumpărarea sa.



Părinții săi sunt originari din Ghana

Kobbie Boateng Mainoo (20 de ani) este născut la Stockport, Greater Manchester, din părinți originari din Ghana, și s-a format la juniorii cluburilor Cheadle & Gatley, Failsworth Dynamos și Manchester United. La nivel de seniori a evoluat pentru Manchester United (2022-2025 / 77 meciuri, 7 goluri). Are 10 selecții pentru naționala de seniori a Angliei, cu care a jucat finala Euro 2020.



În palmares mai are FA Cup (2023-2024), FA Youth Cup (2021-2022), o finală Europa League (2024-2025), Premier League Goal of the Month (februarie 2024) și Jimmy Murphy Young Player of the Year (2022-2023). Poate juca ca închizător, mijlocaș central și mijlocaș central ofensiv și este cotat la 50 de milioane de euro.

Foto - Getty Images

