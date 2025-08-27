Lipsa meciurilor în cupele europene, în acest sezon, este un lucru pozitiv pentru Manchester United, a declarat antrenorul Ruben Amorim, citat de BBC.

Ca o consecinţă a clasării pe locul 15 în Premier League şi a înfrângerii în finala Europa League, în faţa lui Tottenham, United a ratat meciurile din cupele europene pentru a doua oară de când echipele engleze au revenit în competiţiile UEFA, după o suspendare de cinci ani, în 1990.

Ratarea cupelor europene înseamnă că United trebuie să înceapă campania din Cupa Ligii engleze cu o rundă mai devreme decât de obicei, miercuri, împotriva formaţiei de divizia a patra, Grimsby. Totuşi, Amorim consideră că aceasta este o problemă minoră în comparaţie cu timpul liber de la mijlocul săptămânii pe care îl va avea, pentru a lucra cu jucătorii săi pe măsură ce sezonul înaintează.

"Nu eram pregătiţi să jucăm în Europa şi în Premier League", a spus portughezul, potrivit Agerpres. "Avem nevoie de timp să ne dezvoltăm ca echipă", a adăugat antrenorul de 40 de ani.

Start dezolant în noul sezon

Manchester United a acumulat un punct în primele două meciuri din Premier League, după ce a pierdut acasă cu Arsenal în primul weekend al sezonului şi a remizat apoi cu Fulham, iar Amorim trebuie să ia Cupa Ligii engleze în serios, având în vedere că învingătorii se califică în Europa, acesta fiind obiectivul declarat al clubului pentru actualul sezon.

"Avem nevoie de timp pentru a construi o bază şi apoi, în viitor, pentru a merge mai departe", a afirmat Amorim. "Vom ajunge într-un moment în care vom avea nevoie de Europa, astfel încât toată lumea să poată juca", a promis tehnicianul portughez.

