"Nu am avut nicio emotie! Nu s-a terminat!" Reactia lui Klopp dupa victoria lui Man City cu United! Guardiola, favorit sa castige titlul in Premier League

Manchester City si Liverpool sunt depasite de un punct in fruntea Premier League.

Antrenorul celor de la FC Liverpool, Jurgen Klopp, a declarat ca se astepta ca Manchester City sa castige derby-ul cu United. City este acum favorita la castigarea celui de-al doilea titlu consecutiv.

"Nu am avut deloc emotii. S-a intamplat exact ce ma asteptam. United a jucat foarte bine in prima repriza, insa in acest moment nu pot sa-i faca fata lui City timp de 90 de minute. Daca nu se intampla ceva ciudat, City castiga meciul asa ca nu am fost surprins sau emotionat. Am fost calm.

Pentru mine totul e in regula si sezonul nu este incheiat. Nu a fost seara trecuta ultima din actuala stagiune. A fost un alt meci pentru City pe care au meritat sa-l castige. Daca vom castiga meciurile noastre, atunci totul se va decide in ultima etapa. Vom vedea. Pana atunci, avem meciuri de fotbal de castigat.

Daca va fi suficient, e bine. Daca nu, atunci este un prim pas. Trebuie sa progresam. Dezvoltarea noastra nu se va opri dupa ultima etapa. Cu totii vrem sa fim campioni dar asta (ratarea titlului) nu inseamna ca nu a meritat" a spus Jurgen Klopp in conferinta de presa de dinaintea partidei cu Huddersfield de vineri.

Diferenta de 1 punct

Manchester City este lider in Premier League cu 89 de puncte, 1 punct peste Liverpool, echipa lui Pep Guardiola avand si un avantaj confortabil in ceea ce priveste golaverajul. In ultimele 3 etape, Man City va juca impotriva lui Burnley (deplasare), Leicester (pe Ettihad) si Brighton (deplasare), in timp ce Liverpool le va intalni pe Huddersfield (Anfield), Newcastle (deplasare) si Wolverhampton (Anfield).

Guardiola a declarat dupa victoria cu United ca atat Man City, cat si Liverpool merita titlul. Klopp e de aceeasi parere: "Da, dar nu se va intampla. Vom fi acolo sus la final. Nu jucam insa doar pentru a fi campioni la finalul unui sezon. Da, e un tel important, suntem destul de aproape si avem o sansa. Dar este prima data, nu ultima data. Asa stau lucrurile. Clubul si oamenii asteapta de multi ani. Este totusi destul de surprinzator pentru ca sezonul trecut eram la 25 de puncte in spate. E foarte bine (ca am redus diferenta), doar asta pot spune. Este totul bine. Continuam sa jucam insa doar o echipa poate sa fie campioana" a spus Klopp.