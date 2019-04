Manchester United - Manchester City LIVE 22:00 | Solskjaer, ATAC DIRECT la echipa lui Guardiola: "O sa faca faulturi!" Ce replica i-a dat spaniolul

Manchester United arbitreaza lupta pentru titlu in Premier League. Derby-ul cu Manchester City e azi, de la 22:00, live pe www.sport.ro, pe facebook.com/www.sport.ro si in aplicatia Sport.ro!

Ole Gunnar Solskjaer a anuntat reconstructia la Manchester United, echipa care se chinuie sa termine in primele 4 in acest final de sezon. Fanii echipei pot avea insa satisfactia ca echipa lor va arbitra lupta fenomenala dintre Manchester City si Liverpool pentru titlu in acest final de sezon.

Echipa lui Guardiola e la doua puncte in spatele lui Liverpool in acest moment, dar si cu un meci in plus. Cu o victorie, City trece cu un punct peste Liverpool si mai ramane cu trei meciuri pana la final. Orice alt rezultat poate trimite titlul direct catre Liverpool dupa 29 de ani!



Manchester United - Manchester City. Solskjaer, ATAC RAR la adversar!

Inainte de meci, Ole Gunnar Solskjaer, a lansat un atac direct la adresa adversarilor din oras. "Trebuie sa fim pregatiti pentru presiune, ei au calitate mare cu mingea, asa ca trebuie sa ne aparam bine si cand o vom castiga sa fim pregatiti pentru agresivitatea lor, ei te lovesc la glezne sau la calcaie, o sa ne loveasca sigur, nu o sa ne permita sa-i contraatacam usor pentru ca vor fi faulturi, nu am nicio indoiala", a spus Solskjaer in conferinta de presa.



Manchester United vs Manchester City. Replica lui Guardiola pentru Solskjaer

Pep Guardiola nu i-a ramas dator, iar statisticile sunt de partea sa. City are cea mai buna posesie din Premier League si cele mai putine faulturi comise. Asta nu exclude insa ceea ce spune Solskjaer, faptul ca jucatorii lui Pep se folosesc de faulturi simple in jumatatea adversa pentru a recupera rapid mingea.

"Nu-mi place ce a spus, echipa mea nu e conceputa asa, nu am pregatit un meci cu aceasta mentalitate. Cum e posibil sa faci asta cu o posesie de 60, 70%? Sunt ingrijorat pentru multe alte lucruri in legatura cu acest meci, dar modul in care vom castiga tine de mult mai multe lucruri, nu de asta", a spus Guardiola.

Manchester United se chinuie sa prinda top 4!

Ole Gunnar Solskjaer a impresionat ca interimar, insa echipa a revenit la forma din perioada Jose Mourinho imediat dupa ce norvegianul a semnat contractul pe termen lung. Cu 64 de puncte, United ocupa locul 6, insa continua sa spere la locul 4 pentru ca si rivalii Arsenal si Chelsea au rezultate slabe in aceasta perioada. In weekend, United a fost umilita la Everton cu 4-0, iar Solskjaer a anuntat ca si-a pierdut rabdarea cu jucatorii sai. "O sa reconstruim in vara, iar o parte dintre jucatori nu vor mai face parte din lot. Eu o sa am succes la Manchester United, unii dintre jucatori nu vor lua parte la asta. Chiar nu stiu daca le pasa de acest club", a spus antrenorul norvegian.