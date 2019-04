"Le-a spus colegilor ca pleaca la Real Madrid!" Anunt BOMBA in vestiarul lui Man United chiar inaintea derby-ului cu City! Decizia luata de club

Manchester United trece prin momente extrem de dificile.

Spulberata in ultima etapa de Everton cu 4-0, Manchester United risca sa se dezintegreze in vara! Francezii de la L'Equipe anunta ca Paul Pogba si-a anuntat colegii din vestiar ca vrea sa plece in vara, Real Madrid fiind echipa care vrea sa-l aduca pe campionul mondial.

Pogba este in continuare cel mai scump jucator transferat vreodata de Manchester United, insa evolutiile lui au fost mai mult criticate in acest sezon, exceptand primele meciuri dupa ce Ole Gunnar Solskjaer i-a luat locul lui Jose Mourinho.

Conform celor de la L'Equipe, conducerea lui United nu va sta impotriva plecarii lui Pogba.

Calificarea in UEFA Champions League e vitala

Manchester United este pe locul 6 in clasament cu 64 de puncte, la 3 puncte in spatele celor de la Chelsea, cei care au insa un meci in plus. In weekend va avea loc meciul direct, insa United spera sa o egaleze pe Chelsea in clasament in urma partidei din aceasta seara cu rivala locala, Manchester City.

Echipa lui Pep Guardiola nu isi permite niciun pas gresit, fiind la 2 puncte in spatele lui Liverpool, cea care are insa un meci in plus. Pentru top 4 se mai lupta si Arsenal (66 de puncte, 34 de meciuri) si Tottenham (70 de puncte, 35 de meciuri).