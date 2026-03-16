A marcat primul gol la 16 ani și 73 de zile

În august 2025, după ce a intrat pe teren pentru Arsenal, în minutul 64 împotriva lui Leeds United, la 15 ani şi 235 de zile, Max Dowman a devenit al doilea cel mai tânăr jucător care a evoluat în Premier League. Un singur fotbalist fusese mai precoce decât atacantul "Tunarilor", chiar fostul coechipier Ethan Nwaneri, care a debutat în Premier League la 15 ani şi 181 de zile, în septembrie 2022.

Weekendul trecut, Dowman a devenit cel mai tânăr marcator din istoria primei ligii engleze de fotbal (16 ani și 73 de zile), după ce venit de pe bancă în partida cu Everton, pentru a da pasa de gol lui Viktor Gyokeres (min. 89) și a marca golul al doilea (min. 90+7), după o cursă în viteză din propria jumătate de teren și trimiterea balonului în poarta goală. Recordul anterior îi aparținea lui James Vaughan și stătea în picioare din 2005.

Acesta mai poate bate un record în acest sezon, respectiv să devină cel mai tânăr marcator din Champions League, după ce a devenit cel mai tânăr jucător care a jucat în această competiție (15 ani și 308 zile / a bătut recordul lui Youssoufa Moukoko - 16 ani și 18 zile). Acesta are șansa să înscrie în meciul retur cu Bayer Leverkusen (sau în fazele următoare, în cazul calificării), dar cum recordul este deținut de Ansu Fati (17 ani și 40 de zile), el are la dispoziție până în februarie 2027 ca să intre în istoria competiției. Dowman este atât de tânăr, încât poate juca încă pentru echipa U16 a lui Arsenal.

Este concitadin cu pilotul Oliver Bearman și Isaac Hayden

Max Dowman (16 ani / 183 cm) este născut la Chelmsford, localitate din Essex situată la 50 de kilometri distanță de Londra, de unde sunt originari și sportivii Oliver Bearman (pilot F1), Thomas Bearman (pilot F4 British Championship), Tom Bury (cricket), Angela Addison (fotbal), Nathan French (volei), James Gibson (înot), Greg Halford (fotbal), Malcolm O'Kelly (rugby), Nigel Spink (fotbal), Gus Kenworthy (ski freestyle), Ian Stannard (ciclism) sau Isaac Hayden (fotbal).

El s-a format la juniorii cluburilor Billericay Town FC și Arsenal. La nivel de seniori a evoluat doar pentru Arsenal (2025-prezent), reușind să strângă 7 prezențe și 1 gol. Considerat un adevărat număr 10, acesta a fost supranumit "Next Kaka" (după câștigătorul Ballon d'Or din 2007, jucător la Sao Paulo, AC Milan, Real Madrid și Olando City) și "Baby Gunner".

Are selecții pentru naționalele U16, U17 (Euro 2025) și U19 ale Angliei și este și cel mai tânăr junior care a evoluat în UEFA Youth League (14 ani, 8 luni și 19 zile). Primul meci pentru echipa de seniori a fost într-un amical din presezon cu AC Milan, pe 23 iulie 2025, la 15 ani. Poate evolua ca extremă dreapta, mijlocaș ofensiv și mijlocaș central și este cotat la 20 de milioane de euro.

Foto - Getty Images