Ansu Fati, OMUL-RECORD al Barcelonei! Pustiul minune al catalanilor si cele 10 recorduri SENZATIONALE doborate pana sa implineasca 18 ani

Ansu Fati (17 ani) este una dintre revelatiile fotbalului mondial si se afla la inceput de cariera!

Pustiul minune al Barcelonei, care a debutat in tricoul catalanilor in urma cu un an, doboara in continuare recorduri dupa recorduri. Ansu Fati va deveni major intr-o saptamana, insa si-a trecut deja numele in istoria fotbalului datorita reusitelor sale extraordinare.

Odata cu golul inscris in El Clasico, Fati a mai doborat un record cu o saptamana inainte sa implineasca 18 ani si are deja 10 recorduri cu care sa se poata mandri.

10 recorduri doborate de Ansu Fati

1. Cel mai tanar marcator din istoria El Clasico: a egalat in minutul 8 al partidei, iar reusita l-a dus direct in istoria celui mai asteptat meci al planetei, la 17 ani si 359 de zile.

2. Cel mai tanar marcator din istoria Barcelonei: Ansu Fati a inscris primul sau gol in tricoul catalanilor pe 31 august 2019, in al doilea meci pentru Barcelona, la doar 16 ani si 304 zile.

3. Cel mai tanar marcator din istoria Champions League: a inscris impotriva lui Inter pe 10 decembrie 2019, la doar 17 ani si 40 de zile.

4. Al doilea cel mai tanar marcator din istoria Spaniei: Fati a debutat si pentru nationala Spaniei, iar la 17 ani si 311 zile, a inscris la a doua aparitie in tricoul ibericilor, impotriva Ucrainei.

5. Cel mai tanar marcator al unei duble din istoria La Liga: in februarie 2020, impotriva lui Levante, Fati a inscris prima dubla la Barcelona, la 17 ani si 94 de zile.

6. Cel mai tanar 'marcator+pasator' intr-un meci din istoria La Liga: in al doilea meci dupa ce a inscris primul sau gol pentru Barcelona, Fati a inscris in poarta Valenciei si a oferit un assist pentru Frenkie De Jong, la doar 16 ani si 318 zile.

7. Cel mai tanar debutant in Champions League din istoria Barcelonei: la doar 16 ani si 321 de zile, Fati a debutat in Champions League ca titular, in meciul cu Dortmund din septembrie 2019. Tanarul jucator a fost inlocuit cu Leo Messi in a doua repriza.

8. Primul jucator minor care inscrie doua goluri din istoria Champions League: la 17 ani si 355 de zile, Fati a inscris al doilea gol in Champions League, in poarta lui Ferencvaros.

9. Primul jucator nascut in generatia 2000 care inscrie mai mult de 10 goluri: cu golurile din prima etapa cu Villareal a doborat recordul pe care nimeni nu va mai putea sa il doboare, inscriind cel putin 10 goluri in toate competiile din Europa.

10. Alaturi de Pedri, primii jucatori de 17 ani care joaca titulari in acelasi meci din Champions League: impotriva lui Ferencvaros, atat el, cat si Pedri au transformat-o pe Barcelona in prima echipa din istorie care are doi marcatori de 17 ani in acelasi meci din istoria Champions League.