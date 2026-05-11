La finalul jocului cu FCSB, Claudiu Niculescu s-a arătat mulțumit de prestația echipei sale în fața celor de la FCSB și a transmis că echipa se va lupta până în ultimul moment pentru a se salva de la retrogradare.

Claudiu Niculescu: ”L-am văzut și pe Dorinel, că mai are trei meciuri, întreb, poate știe el ceva!”

Întrebat despre problemele cu licențierea, Niculescu a dezvăluit că a primit asigurări din partea conducerii că va avea câștig de cauză la TAS. Din acest motiv, antrenorul de la Unirea Slobozia l-a înțepat pe Dorinel Munteanu, antrenorul celor de la Hermannstadt, care a declarat că va pleca de la echipă după ultimele trei meciuri ale sezonului. Dorinel Munteanu a fost convins că Unirea Slobozia va retrograda direct, astfel că Hermannstadt va juca meciurile de baraj.

”Am încercat să le transmit că la fotbal se poate întoarce totul în favoarea ta în câteva zile. S-a întâmplat și azi. A fost un meci nesperat. Deși înaintea etapei eram peste Hermannstadt în clasament, ei aveau un avantaj. Ei aveau programul mai ușor, dar la fotbal se poate întoarce totul în favoarea ta. Urmează o săptămână cu presiune, trebuie să ne revenim mental și fizic și să abordăm meciul de luni ca pe o adevărată finală, pentru că este meciul care ne poate duce la baraj. Vom vedea ce va fi. Trebuie să fim conștienți că nu ne așteaptă un meci ușor. Am muncit foarte mult, dar toată munca și presiunea pot fi încununate cu un succes lunea viitoare.

I-am studiat bine, am reușit să îi blocăm, cu ocazia acestor ocazii, FCSB ne-a dominat, dar nu și-a creat ocazii. Este un punct care ne dă speranțe mari că putem rămâne în Liga 1 și sezonul viitor. L-am văzut și pe Dorinel, că mai are trei meciuri, întreb, poate știe el ceva. Toate echipele mai avem un meci.

Dacă jucătorii sunt afectați, întrebați-i pe ei, dar ușor nu este. Conducerea clubului m-a asigurat că decizia la TAS nu poate fi alta decât primirea licenței. Noi trebuie să luptăm pe teren, să ne salvăm din punct de vedere sportiv”, a spus Claudiu Niculescu la finalul jocului.