Dan Șucu și-a anunțat decizia la final de sezon Serie A
Dan Șucu, acționar majoritar la cluburile Rapid și Genoa, nu are motive de bucurie din Giulești, însă se declară mândru de situația din Serie A.

Rapid traversează un nou play-off dezastruos și este pe cale să rateze din nou calificarea în cupele europene. În schimb, Genoa îi oferă motive de bucurie lui Dan Șucu: echipa condusă de Daniele De Rossi s-a salvat de la retrogradare cu etape bune înainte de final, iar acum ocupă locul 14, cu 41 de puncte.

Dan Șucu, concluzii la final de sezon: "Sunt foarte mândru de ceea ce am reușit la Genoa. Voi face tot posibilul să fiu prezent la meciul cu Milan"

Înainte ca Genoa să dispute ultimele două meciuri din acest sezon, Dan Șucu a oferit un interviu în presa italiană în care a făcut un scurt rezumat al sezonului, declarându-se "foarte mândru" de rezultatele echipei.

De asemenea, Dan Șucu a anunțat că va fi prezent pe Stadio Luigi Ferraris la ultimul meci de acasă al lui Genoa, contra celor de la AC Milan, duminică, de la ora 16:00.

"Sunt foarte mândru de ceea ce am reușit să construim în ultimele luni. Avem o fundație solidă și lucrăm pentru a o întări și mai mult. 

A fost un an dificil, însă l-am încheiat în cel mai bun mod posibil, obținând chiar peste cele 40 de puncte pe care le stabilisem drept obiectiv la startul sezonului.

Voi face tot ce este posibil pentru ca la ultimul meci de acasă, cu AC Milan, să fiu prezent pe stadion. Nu vreau să îl ratez", a spus Dan Șucu, pentru Il Secolo XIX.

Întrebat despre viitorul său la Genoa, Daniele De Rossi a rostit numele lui Cristi Chivu

Contractul lui De Rossi s-a prelungit automat după ce Genoa și-a asigurat matematic salvarea de la retrogradare în Serie A. 

Cu toate acestea, tehnicianul italian a explicat că în fotbal nimic nu este sigur și a lăsat de înțeles că doar Cristi Chivu are postul garantat în acest moment în Serie A.

„Dacă nu voiam să rămân, nici nu mai vorbeam cu președintele. Dar nu pot face promisiuni acum: nimeni, în afară de Cristi Chivu, nu este sigur că va rămâne astăzi. Eu mă simt foarte bine aici și nu mă grăbesc să plec”, a declarat De Rossi în conferința de presă.

Antrenorul italian a continuat și a explicat că își dorește să construiască un proiect important la Genoa, însă evită să facă promisiuni pe termen lung.

„Dacă mă întrebați, vă spun că îmi place aici și că mi-ar plăcea să duc Genoa în cupele europene. Dar în fotbal lucrurile se schimbă foarte repede”, a adăugat fostul mijlocaș al Romei.

