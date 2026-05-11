Dan Șucu și-a anunțat decizia la final de sezon

Rapid traversează un nou play-off dezastruos și este pe cale să rateze din nou calificarea în cupele europene. În schimb, Genoa îi oferă motive de bucurie lui Dan Șucu: echipa condusă de Daniele De Rossi s-a salvat de la retrogradare cu etape bune înainte de final, iar acum ocupă locul 14, cu 41 de puncte.

Dan Șucu, concluzii la final de sezon: "Sunt foarte mândru de ceea ce am reușit la Genoa. Voi face tot posibilul să fiu prezent la meciul cu Milan"

Înainte ca Genoa să dispute ultimele două meciuri din acest sezon, Dan Șucu a oferit un interviu în presa italiană în care a făcut un scurt rezumat al sezonului, declarându-se "foarte mândru" de rezultatele echipei.

De asemenea, Dan Șucu a anunțat că va fi prezent pe Stadio Luigi Ferraris la ultimul meci de acasă al lui Genoa, contra celor de la AC Milan, duminică, de la ora 16:00.

"Sunt foarte mândru de ceea ce am reușit să construim în ultimele luni. Avem o fundație solidă și lucrăm pentru a o întări și mai mult.

A fost un an dificil, însă l-am încheiat în cel mai bun mod posibil, obținând chiar peste cele 40 de puncte pe care le stabilisem drept obiectiv la startul sezonului.

Voi face tot ce este posibil pentru ca la ultimul meci de acasă, cu AC Milan, să fiu prezent pe stadion. Nu vreau să îl ratez", a spus Dan Șucu, pentru Il Secolo XIX.