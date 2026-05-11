EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro de la ora 22:00, Tottenham Hotspur și Leeds United se întâlnesc în cadrul etapei cu numărul 36 din Premier League.

Meciul este unul capital pentru Radu Drăgușin și compania, care luptă pentru evitarea retrogradării în Championship.

Spurs are o listă uriașă de indisponibili: managerul Roberto De Zerbi nu se poate baza în meciul de astăzi pe Guglielmo Vicario, Dominic Solanke, Cristian Romero, Xavi Simons, Dejan Kulusevski, Ben Davies, Wilson Odobert și Mohammed Kudus, cu toții accidentați!

Englezii au anunțat despărțirea de Radu Drăgușin și cele 3 posibile destinații

Situația critică a echipei din nordul Londrei, aflată cu doar un pas deasupra zonei roșii în sezonul 2025-2026, a generat incertitudine în lot. Potrivit publicației Sportsboom, stagiunea actuală a devenit „o luptă pentru existență, atât pe teren, cât și în consiliul de administrație”.

Unul dintre jucătorii aflați în centrul acestor discuții este Radu Drăgușin. Adus cu mari așteptări de la Genoa la începutul anului 2024, pentru aproximativ 28 de milioane de euro, fundașul nu a bifat minutele dorite, iar haosul general din cadrul clubului grăbește o potențială mutare în perioada de mercato de vară.

În eventualitatea unei retrogradări, veniturile britanicilor s-ar prăbuși drastic, de la 600 de milioane de lire sterline la doar 350 de milioane. În acest context, vânzarea jucătorilor cu o cotă de piață ridicată devine o necesitate absolută. Londonezii speră să își recupereze investiția și iau în calcul oferte cuprinse între 20 și 25 de milioane de euro.

Experiența acumulată în Premier League și trecutul său din fotbalul italian îl transformă pe internaționalul român într-o țintă extrem de atractivă pentru formațiile din ligile de top ale Europei.

Gruparea germană RB Leipzig a făcut cele mai concrete demersuri până în prezent. Specialistul în transferuri Ekrem Konur a transmis că nemții „vor continua negocierile pentru a ajunge la un acord de principiu”. Proiectul germanilor se pliază pe obiectivele fundașului, iar o ofertă de 20 de milioane de euro ar putea fi pusă curând pe masă.

Pe de altă parte, o revenire în Serie A reprezintă o pistă la fel de viabilă, sursa citată notând că Italia rămâne campionatul unde stoperul „se simte cel mai confortabil”. AS Roma ar pregăti o ofertă de împrumut cu opțiune de cumpărare, în timp ce Juventus Torino se gândește la o repatriere pentru a-și consolida defensiva.

Deși contractul său este valabil până în 2030, cu un salariu de aproximativ 2,8 milioane de euro anual, nemulțumirea jucătorului și riscul iminent de retrogradare slăbesc vizibil poziția de negociere a lui Tottenham. Drăgușin se așteaptă la un pachet financiar similar sau superior la viitoarea sa echipă.

Clasamentul din Premier League