Sorana Cîrstea a eliminat numărul 13 mondial, după victoria cu Arina Sabalenka

Sorana Cîrstea a învins-o pe cehoaica Linda Noskova, scor 6-2, 6-4, în optimile de finală ale întrecerii de o mie de puncte din capitala Italiei.

Pentru prima dată în carieră, deși bifează, în acest an, a opta prezență pe tabloul competiției de la Roma, Sorana Cîrstea a ajuns în faza ultimelor opt jucătoare.

Cîrstea și-a depășit cel mai bun rezultat atins până în prezent, turul al patrulea, reușit în urmă cu doi ani, reușind să treacă peste presiunea abătută asupra sa, după ce întregul circuit WTA i-a notat impresionanta victorie cu numărul unu mondial, din turul anterior.

Cîrstea o așteaptă pe Kalinskaya ori Ostapenko, în sferturi

Una dintre marile promisiuni ale noii generații, Linda Noskova - 21 de ani - nu a avut nicio soluție la jocul agresiv al Soranei Cîrstea, în setul inaugural.

Două break-uri obținute consecutiv de româncă au desprins-o la 3-0, scor devenit ulterior, 4-0, 5-1 și, în finalul manșei, 6-2.

Tot două game-uri a reușit să câștige Sorana Cîrstea pe serva cehoaicei și în manșa a doua, un set în care Noskova a reușit, timid, singurul break în partidă, egalând la 3-3.

Ultimul game al întâlnirii a arătat hotărârea cu care Sorana Cîrstea mărșăluiește spre ceea ce poate fi marele turneu al carierei, în proba individuală.

Patru break-uri pentru Sorana Cîrstea împotriva cehoaicei Linda Noskova

Cîrstea a obținut game-ul la zero, fructificând prima minge de meci procurată. Campioană pe zgura de la Madrid, în turneul WTA 1000 de anul trecut, românca vrea repetarea performanței și în proba de simplu.

Peste trofeul de la Cluj-Napoca poate sosi o semifinală în Roma, unde, în drumul Soranei Cîrstea, e posibil să apară chiar partenera de dublu, Anna Kalinskaya. Rusoaica își va măsura forțele cu letona Jelena Ostapenko, pentru a stabili numele următoarei adversare a Soranei Cîrstea.

Pentru această performanță, jucătoarea din Târgoviște și-a apropiat un premiu în valoare de €124,700.