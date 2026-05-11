GALERIE FOTO Sorana Cîrstea „înșiră dragonii” la Roma. După Sabalenka, a învins numărul 13 WTA: premiul uriaș pe care și l-a asigurat

Sorana Cîrstea „înșiră dragonii” la Roma. După Sabalenka, a învins numărul 13 WTA: premiul uriaș pe care și l-a asigurat Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală ale competiției WTA 1000 de la Roma.

TAGS:
WTA RomaTenis RomaLinda NoskovaArina SabalenkaSorana Cirstea
Din articol

Sorana Cîrstea a eliminat numărul 13 mondial, după victoria cu Arina Sabalenka

Sorana Cîrstea a învins-o pe cehoaica Linda Noskova, scor 6-2, 6-4, în optimile de finală ale întrecerii de o mie de puncte din capitala Italiei.

Pentru prima dată în carieră, deși bifează, în acest an, a opta prezență pe tabloul competiției de la Roma, Sorana Cîrstea a ajuns în faza ultimelor opt jucătoare.

Cîrstea și-a depășit cel mai bun rezultat atins până în prezent, turul al patrulea, reușit în urmă cu doi ani, reușind să treacă peste presiunea abătută asupra sa, după ce întregul circuit WTA i-a notat impresionanta victorie cu numărul unu mondial, din turul anterior.

Cîrstea o așteaptă pe Kalinskaya ori Ostapenko, în sferturi

Una dintre marile promisiuni ale noii generații, Linda Noskova - 21 de ani - nu a avut nicio soluție la jocul agresiv al Soranei Cîrstea, în setul inaugural.

Două break-uri obținute consecutiv de româncă au desprins-o la 3-0, scor devenit ulterior, 4-0, 5-1 și, în finalul manșei, 6-2.

Tot două game-uri a reușit să câștige Sorana Cîrstea pe serva cehoaicei și în manșa a doua, un set în care Noskova a reușit, timid, singurul break în partidă, egalând la 3-3.

Ultimul game al întâlnirii a arătat hotărârea cu care Sorana Cîrstea mărșăluiește spre ceea ce poate fi marele turneu al carierei, în proba individuală.

Patru break-uri pentru Sorana Cîrstea împotriva cehoaicei Linda Noskova

Cîrstea a obținut game-ul la zero, fructificând prima minge de meci procurată. Campioană pe zgura de la Madrid, în turneul WTA 1000 de anul trecut, românca vrea repetarea performanței și în proba de simplu.

Peste trofeul de la Cluj-Napoca poate sosi o semifinală în Roma, unde, în drumul Soranei Cîrstea, e posibil să apară chiar partenera de dublu, Anna Kalinskaya. Rusoaica își va măsura forțele cu letona Jelena Ostapenko, pentru a stabili numele următoarei adversare a Soranei Cîrstea.

Pentru această performanță, jucătoarea din Târgoviște și-a apropiat un premiu în valoare de €124,700.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sorana Cîrstea, în cărți pentru un titlu de mare șlem, în 2026: predicție lansată în emisiunea Poveștile Sport.ro

Primul antrenor al Simonei Halep, Firicel Tomai nu exclude posibiliatea ca, în ultimele luni ale carierei, Sorana Cîrstea să câștige un titlu de mare șlem. Scenariul a fost lansat ca o posibilitate reală, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Firicel Tomai este de părere că, dacă Sorana Cîrstea prinde forma pe care a arătat-o la Cluj-Napoca și reușește să dicteze propriul ritm meciurilor pe care le joacă, nici măcar adversarele din turneele majore nu pot fi sigure că o pot opri.

„Sorana joacă cel mai bun, gândit, tacticizat și eficient tenis al ei.”

„Sorana joacă cel mai bun tenis, cel mai gândit, tacticizat și eficient al ei. Poate să mai câștige un turneu WTA, poate să câștige orice turneu, pentru că e la toate pe tablou.

Dacă îi merge jocul, într-o săptămână, ea poate să câștige orice turneu. Poate, chiar și la Grand Slam, să facă semifinală, finală. Îndrăznesc prea mult, poate, când spun, dar să îi meargă jocul ei specific,” a punctat Firicel Tomai, în exclusivitate pentru Sport.ro, făcând referire la jocul agresiv practicat de Sorana Cîrstea.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Orașul în care ajung anual milioane de tone de haine aruncate de marile economii ale lumii. Localnicii plătesc prețul
Orașul în care ajung anual milioane de tone de haine aruncate de marile economii ale lumii. Localnicii plătesc prețul
ULTIMELE STIRI
Tottenham - Leeds, EXCLUSIV pe VOYO de la 22:00! Echipa lui Radu Drăgușin luptă pentru salvarea de retrogradare
Tottenham - Leeds, EXCLUSIV pe VOYO de la 22:00! Echipa lui Radu Drăgușin luptă pentru salvarea de retrogradare
Gol fabulos cu călcâiul în semifinalele 7-0 și 4-0 din Liga Liceelor Playerfy, urmează finala pe VOYO și Pro Arena!
Gol fabulos cu călcâiul în semifinalele 7-0 și 4-0 din Liga Liceelor Playerfy, urmează finala pe VOYO și Pro Arena!
Metaloglobus - FC Hermannstadt, de la 18:00. Meci capital pentru echipa lui Dorinel Munteanu!
Metaloglobus - FC Hermannstadt, de la 18:00. Meci capital pentru echipa lui Dorinel Munteanu!
FCSB - Unirea Slobozia în play-out, pe Sport.ro de la ora 21:00! Pe ce stadion se joacă meciul
FCSB - Unirea Slobozia în play-out, pe Sport.ro de la ora 21:00! Pe ce stadion se joacă meciul
Sorana Cîrstea resimte fiorul carierei, la 36 de ani: ce record va stabili dacă își va învinge adversara din sferturi, la Roma
Sorana Cîrstea resimte fiorul carierei, la 36 de ani: ce record va stabili dacă își va învinge adversara din sferturi, la Roma
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dennis Politic schimbă echipa

Dennis Politic schimbă echipa

Gaziantep a luat decizia după ce Mirel Rădoi a bifat trei eșecuri la rând

Gaziantep a luat decizia după ce Mirel Rădoi a bifat trei eșecuri la rând

Colegul lui Ionuț Radu a văzut ce a făcut românul în meciul cu Atletico și a exclamat: ”E nebun!”

Colegul lui Ionuț Radu a văzut ce a făcut românul în meciul cu Atletico și a exclamat: ”E nebun!”

A venit confirmarea: lovitură pentru noua campioană a României în preliminariile Champions League!

A venit confirmarea: lovitură pentru noua campioană a României în preliminariile Champions League!

Dacia Sandman, ”mașina-casă” care a făcut valuri pe internet! Imagini spectaculoase

Dacia Sandman, ”mașina-casă” care a făcut valuri pe internet! Imagini spectaculoase

Cum arată lupta la titlu din Premier League după nebunia din West Ham - Arsenal

Cum arată lupta la titlu din Premier League după nebunia din West Ham - Arsenal



Recomandarile redactiei
Sorana Cîrstea resimte fiorul carierei, la 36 de ani: ce record va stabili dacă își va învinge adversara din sferturi, la Roma
Sorana Cîrstea resimte fiorul carierei, la 36 de ani: ce record va stabili dacă își va învinge adversara din sferturi, la Roma
Trei foști jucători de la Oțelul Galați au devenit campioni în Moldova!
Trei foști jucători de la Oțelul Galați au devenit campioni în Moldova!
Sorana Cîrstea și anunțul așteptat de toți fanii: "O promisiune este o promisiune"
Sorana Cîrstea și anunțul așteptat de toți fanii: "O promisiune este o promisiune"
Meciul care poate da noua campioană a României: „69% șanse la titlu“
Meciul care poate da noua campioană a României: „69% șanse la titlu“
Mama lui Stefanos Tsitsipas, descriere cruntă a Paulei Badosa: cum l-ar fi „schimbat” pe fiul său
Mama lui Stefanos Tsitsipas, descriere cruntă a Paulei Badosa: cum l-ar fi „schimbat” pe fiul său
Alte subiecte de interes
Iga Swiatek, peste Simona Halep! Poloneza a reușit inimaginabilul, în finala de la Roma
Iga Swiatek, peste Simona Halep! Poloneza a reușit inimaginabilul, în finala de la Roma
Set la zero! Sorana Cîrstea s-a distrat în turul al doilea de la Roma
Set la zero! Sorana Cîrstea s-a distrat în turul al doilea de la Roma
Sorana Cîrstea resimte fiorul carierei, la 36 de ani: ce record va stabili dacă își va învinge adversara din sferturi, la Roma
Sorana Cîrstea resimte fiorul carierei, la 36 de ani: ce record va stabili dacă își va învinge adversara din sferturi, la Roma
Sorana Cîrstea și anunțul așteptat de toți fanii: "O promisiune este o promisiune"
Sorana Cîrstea și anunțul așteptat de toți fanii: "O promisiune este o promisiune"
Australian Open 2025 | Nu te pune cu Arina! Sabalenka a dominat-o autoritar pe Mirra Andreeva și s-a calificat în sferturi
Australian Open 2025 | Nu te pune cu Arina! Sabalenka a dominat-o autoritar pe Mirra Andreeva și s-a calificat în sferturi
Jucătoarea anului: locul 1 în lume, cu patru trofee câștigate în 2024. Avem lista completă a premiantelor
Jucătoarea anului: locul 1 în lume, cu patru trofee câștigate în 2024. Avem lista completă a premiantelor
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!