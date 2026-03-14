Echipa antrenată de Mikel Arteta ocupă prima poziție în clasamentul din Premier League, cu 67 de puncte, la șapte lungimi în urma celor de la Manchester City.

De cealaltă parte, Everton ocupă locul 8 în ierarhie, cu 43 de puncte.

”Tunarii” vin după o remiză cu Bayer Leverkusen în Champions League, scor 1-1. În campionat, ultima oară, Arsenal a învins-o pe Brighton cu scorul de 1-0, în timp ce Everton s-a impus cu scorul de 2-0 în fața lui Burnley.

Cele două formații s-au înfruntat în turul campionatului la finalul anului, iar atunci echipa antrenată de Mikel Arteta a câștigat cu scorul de 1-0.

