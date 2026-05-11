În fața a puțin peste 4.000 de spectatori prezenți în Ghencea, roș-albaștrii au făcut un meci modest și au părut deja cu gândul la vacanță. Deși au controlat jocul, ocaziile importante au apărut abia în prelungiri, când Darius Olaru a avut două șuturi periculoase.

În plus, FCSB l-a pierdut și pe portarul Matei Popa, accidentat pe parcursul partidei.

Basarab Panduru: „Vine Charalambous înapoi. Ce faci? Îi retragi licența?”

La finalul meciului, prezent în studioul Prima Sport, Basarab Panduru a comentat situațiile controversate din fotbalul românesc legate de licențele antrenorilor.

Exemplul dat a fost Ianis Zicu, care până recent apărea ca antrenor secund în acte, deși conducea antrenamentele și participa la interviurile oficiale.

În acest context, Panduru a făcut referire și la situația de la FCSB, unde, dacă Elias Charalambous s-ar întoarce ca antrenor principal doar în acte, în condițiile în care Gigi Becali susține deseori că el ia deciziile importante, ar trebui luate măsuri.

„Vine Charalambous înapoi. Ce îi faci? Nu cred că e corect să i-o retragi. Charalambous se întoarce. Trebuia să i-o retragi de doi ani de zile. Puteai în fiecare zi să i-o retragi, de ce să o retragi acum? Becali spune, dar zice că glumește. E echipa lui”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport.

FCSB merge la barajul pentru Conference League

FCSB a câștigat play-out-ul și va disputa semifinala barajului pentru Conference League împotriva FC Botoșani.

În ultima etapă a sezonului, echipa bucureșteană va juca în deplasare cu Hermannstadt, formație care încă luptă pentru salvarea de la retrogradare.