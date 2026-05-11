Răsturnare de situație! A fost șters de pe ”lista neagră” și rămâne la FCSB

După două sezoane în care a cucerit titlul de campioană a României, FCSB nu s-a calificat nici măcar în play-off, iar Gigi Becali este decis să ia măsuri.

Patronul roș-albaștrilor vrea să renunțe la mai mulți jucători. Printre aceștia se afla și Octavian Popescu. Fotbalistul care la un moment dat era considerat ”perla” lui Gigi Becali nu s-a mai ridicat la nivelul așteptărilor, iar roș-albaștrii au luat în considerare să îl împrumute la o echipă unde să joace și să își reintre în ritm.

Totuși, în ultima perioadă, după accidentarea suferită de Daniel Bîrligea, Octavian Popescu a primit mai multe minute, iar Gigi Becali s-ar fi răzgândit în privința sa. Conform Spotmedia, fotbalistul în vârstă de 23 de ani a fost șters de pe ”lista neagră” a patronului de la FCSB și va rămâne la echipă și în următorul sezon.

600.000 de euro este cota de piață a lui Octavian Popescu, potrivit Transfermarkt.

În aceeași situație se află și Mihai Popescu. După accidentarea fundașului central, Gigi Becai anunțase că va renunța la acesta odată ce contractul îi va expira, însă ultimele evoluții l-au convins pe Gigi Becali să se răzgândească.

Recent, finanțatorul roș-albaștrilor a anunțat că este dispus să îi ofere lui Mihai Popescu prelungirea contractului cu FCSB.