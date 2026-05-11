A venit confirmarea: lovitură pentru noua campioană a României în preliminariile Champions League!

Cu două runde rămase de disputat din play-off, Universitatea Craiova are 46 de puncte, cu unul mai mult decât U Cluj. Etapa viitoare, oltenii își pot asigura matematic titlul în cazul în care câștigă meciul direct de pe teren propriu.

Campioana României NU va fi cap de serie în turul 2 preliminar UCL

Campioana României va lua startul din turul 1 preliminar al UEFA Champions League, iar misiunea se anunță foarte complicată, indiferent dacă noua campioană va fi Universitatea Craiova sau U Cluj.

Universitatea Craiova (coeficient 10.500) și U Cluj (coeficient 5.500) nu vor putea fi capi de serie în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, ceea ce înseamnă că reprezentanta României poate da de un adversar extrem de complicat încă de la finalul lunii iulie.

Campioanele din cele mai multe ligi ale Europei au fost stabilite deja, iar rezultatele confirmă că Universitatea Craiova nu mai are posibilitatea de a face saltul în urna capilor de serie. Astfel, pe lista posibililor adversari din această fază se vor regăsi Steaua Roșie Belgrad, Dinamo Zagreb sau Slovan Bratislava. Există însă și câteva variante mai accesibile, cum ar fi KuPS, Drita sau Lincoln Red Imps.

Situația se anunță și mai complicată pentru U Cluj, în cazul în care echipa lui Cristiano Bergodi va câștiga titlul. Din cauza coeficientului modest, ardelenii nu vor fi capi de serie nici măcar în primul tur preliminar.