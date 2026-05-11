În fața a puțin peste 4.000 de spectatori prezenți în Ghencea, roș-albaștrii au avut o prestație modestă și au părut deja cu gândul la finalul sezonului. Cele mai mari ocazii au venit abia în prelungiri, când Darius Olaru a ratat două șanse importante.

Lucian Filip: „A fost un meci greu de privit”

La finalul partidei, antrenorul interimar al campioanei en-titre, Lucian Filip, a tras concluziile după remiza din Ghencea.

Tehnicianul a recunoscut că jocul echipei nu a fost la nivelul așteptărilor și a anunțat că vor exista schimbări pentru ultima etapă a sezonului, cu Hermannstadt, pentru a menaja titularii înaintea barajului pentru Conference League.

„Am controlat meciul, dar nu cum ne-am fi dorit. Ajungem des în treimea adversară, dar mi-aş fi dorit să jucăm ca în primele 25 de minute. Pe greşeli şi lipsă de concentrare ne-am pierdut reperele şi ăsta e rezultatul.

Mă bucur că Matei Popa e bine, am primit informaţia de la doctorul echipei. Underii pe care-i avem, e posibil să se apeleze la ei şi e important să se pregătească şi să aibă grijă de presiunea care-i apasă pe umeri.

Trebuie să recunosc că a fost un meci greu de privit şi ne aşteptam să jucăm mai bine. Nu e primul meci la care se întâmplă, s-a întâmplat şi cu ceilalţi antrenori.

La baraj avem presiune şi prestaţia echipei sper să fie altfel. Rezultatele din acest an au fost slabe şi ne dorim enorm să spălăm păcatele pe care le-am făcut.

Cu Hermannstadt e posibil să fie anumite schimbări, că-mi doresc să menajez jucătorii importanţi”, a declarat Lucian Filip.

FCSB merge la barajul pentru Conference League

FCSB a câștigat play-out-ul și va disputa semifinala barajului pentru Conference League împotriva FC Botoșani.

În ultima etapă a sezonului, formația bucureșteană va juca în deplasare cu Hermannstadt, echipă care încă luptă pentru salvarea de la retrogradare.

De partea cealaltă, Unirea Slobozia are 22 de puncte și mai păstrează doar două variante: salvarea prin baraj sau retrogradarea directă.