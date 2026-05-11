Adrian Mihalcea este tot mai aproape să plece de la formația arădeană, deși contractul său este valabil până în vara lui 2027.

Tehnicianul ar fi nemulțumit de problemele financiare de la club și de lipsa perspectivelor pentru sezonul viitor. Potrivit Prima Sport, conducerea pregătește o nouă reducere de buget, iar obiectivul calificării în play-off devine tot mai greu de atins.

Farul îl vrea pe Mihalcea din vară

Farul Constanța l-ar fi trecut deja pe Adrian Mihalcea pe lista principalelor variante pentru banca tehnică.

La malul mării s-ar pregăti despărțirea de Flavius Stoican după încheierea play-out-ului, iar actualul antrenor al arădenilor este văzut drept soluția ideală pentru noul proiect.

Mai mult, Mihalcea ar putea veni la Constanța împreună cu doi dintre oamenii săi de bază de la UTA. Este vorba despre Richard Odada și Andrei Gorcea.

Adrian Mihalcea a preluat-o pe UTA la începutul sezonului și a reușit să stabilizeze echipa într-un moment complicat. În cele 40 de meciuri pe banca arădenilor, antrenorul a înregistrat 15 victorii, 13 remize și 12 înfrângeri.

Pentru UTA urmează ultimul meci al sezonului, în deplasare, cu Unirea Slobozia. Cele două echipe se duelează sâmbătă, 16 mai, LIVE TEXT pe Sport.ro.