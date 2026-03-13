Contract pentru Declan Rice! Starul lui Arsenal, în fața unei decizii majore

Arsenal a început negocierile pentru prelungirea contractului mijlocașului central Declan Rice (27 de ani). Angajamentul său actual expiră pe 30.06.2028.

Arsenal, mutare pentru securizarea lui Declan Rice

Conducerea „tunarilor” vrea să se asigure astfel că internaționalul englez (72 de selecții, 6 goluri) își va petrece anii de vârf din carieră pe Emirates.

Arsenal urmărește așadar o prelungire pe termen lung, după cum a notat Transfer News Live, citându-l pe jurnalistul BBC, Sami Mokbel.