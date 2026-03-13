Contract pentru Declan Rice! Starul lui Arsenal, în fața unei decizii majore

Arsenal a început negocierile pentru prelungirea contractului mijlocașului central Declan Rice (27 de ani). Angajamentul său actual expiră pe 30.06.2028.
Arsenal, mutare pentru securizarea lui Declan Rice
Conducerea „tunarilor” vrea să se asigure astfel că internaționalul englez (72 de selecții, 6 goluri) își va petrece anii de vârf din carieră pe Emirates.
Arsenal urmărește așadar o prelungire pe termen lung, după cum a notat Transfer News Live, citându-l pe jurnalistul BBC, Sami Mokbel.
Mesajul lui Rice către fanii Arsenal
Declan Rice le-a solicitat sprijinul suporterilor „tunarilor” pentru finalul sezonului din Premier League, competiție în care Arsenal este lideră.
„În această etapă a sezonului avem nevoie de suporteri alături de noi mai mult ca niciodată. Am ajuns până aici împreună. Acum nu este momentul să ne întoarcem unii împotriva altora.
Avem nevoie ca toată lumea să fie pe aceeași lungime de undă, pe același drum, să continue să lupte ca fani pentru acești jucători, pentru acest club” - au fost cuvintele lui Declan Rice.
- 144 de meciuri, 20 de goluri și 31 de pase decisive a strâns Rice pentru Arsenal în toate competițiile.
- 120 de milioane de euro este cota sa de piață, conform Transfermarkt.