Darius Olaru a spus lucrurilor pe nume după remiza cu Unirea Slobozia

La finalul partidei, Darius Olaru, căpitanul campioanei a susținut că principala problemă a roș-albaștrilor a fost lipsa de inspirație în fața porții.

”Un meci controlat de noi, am avut ocazii bune și în prima repriză, și pe finalul celei de-a doua reprize, dar nu am reușit să marcăm, ne pare rău și mergem mai departe. Până la baraj mai avem un meci, trebuie să ne antrenăm, să continuăm. Ne așteaptă un meci important. Trebuie să ne antrenăm și să fim cea mai bună varianta a noastră la meciul cu Botoșani.

A fost un sezon greu, dar, atât timp cât avem pentru ce lupta, trebuie să avem motivație, să ne antrenăm și să fim în cea mai bună versiune a noastră la meciul cu FC Botoșani.

Avem ocazii, controlăm jocul. Mai multă concentrare la finalizare ne va face să marcăm. Am jucat și cu adversare, cu tot respectul, care s-au apărat, au stat jos și au jucat contraatac. Asta a fost. Noi n-am fost lucizi la finalizare.

Din păcate, nu am reușit să câștigăm. Am mai spus-o și în trecut. Cumva, reperele pentru noi... Parcă ne simțim ca acasă pe Arena Națională. Cu siguranță că toată lumea se gândește la meciul de baraj, și fanii vor veni să ne susțină. Până atunci, mai avem un meci la Sibiu și sper să-l câștigăm”, a spus Darius Olaru la finalul meciului.