Pilotul italian Kimi Antonelli a sărbătorit prima victorie a carierei sale în Formula 1, duminică, în Marele Premiu al Chinei de la Shanghai, a doua etapă a sezonului, în care echipa Mercedes a reușit o dublă, cu George Russell clasat al doilea, scrie Agerpres.

Pilotul italian în vârstă de 19 ani, care a luat startul din pole position, a devenit al doilea cel mai tânăr câștigător de curse din istoria F1, după cvadruplul campion mondial Max Verstappen, care a obținut prima sa victorie cu Red Bull la 18 ani în 2016.

Formula 1 | Italianul Antonelli a triumfat în Marele Premiu al Chinei de la Shanghai. Clasamentul cursei

Lewis Hamilton de la Ferrari a terminat pe locul trei, primul podium al septplului campion mondial de când s-a alăturat scuderiei italiene anul trecut, în timp ce coechipierul său Charles Leclerc (Monaco) s-a clasat al 4-lea. Campionul mondial en titre Lando Norris și coechipierul Oscar Piastri de la McLaren nu au reușit să ia startul din cauza problemelor cu mașinile lor.

Multiplii campioni mondiali Max Verstappen (Red Bull) și Fernando Alonso (Aston Martin) au abandonat. În clasamentul general al piloților, britanicul George Russell (Mercedes) se menține lider cu 55 puncte, urmat de Kimi Antonelli (47), Charles Leclerc (34), Lewis Hamilton (33), Oliver Bearman (17), Lando Norris (15) etc. În ierarhia constructorilor, Mercedes este lider cu 98 puncte, urmată de Ferrari (67), McLaren (18), Haas (17), Red Bull (12), Racing Bulls (12) etc.

Clasamentul Marelui Premiu al Chinei de la Shanghai

1. Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 1:33:15.607

2. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) + 5.515

3. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) +25.267

4. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) +28.894

5. Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas) +57.268

6. Pierre Gasly (Franța/Alpine) +59.467

7. Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull) +80.588

8. Isack Hadjar (Franta/Red Bull) +87.247

9. Carlos Sainz Jr. (Spania/Williams) la un tur

10. Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Mercedes) la un tur