Lider solitar atât în Champions League, cât și în Premier League, Arsenal și-a permis în ultimul meci din UCL să-i ofere debutul oficial la gruparea ”tunarilor” unui copil de 16 ani.

Arsenal este singura echipă cu maximum de puncte, după ce a învins-o și pe Club Brugge, 3-0 miercuri seara chiar pe ”Jan Breydel”.

Marli Salmon, ultimul copil promovat de Arsenal



Noni Madueke (25, 47) şi Gabriel Martinelli (56) au marcat golurile londonezilor, pentru care a jucat în premieră Marli Salmon, născut în 2009.

Fundașul central de 16 ani, englez de origine jamaicană și mauritiană (din Mauritius), a intrat în minutul 83 și a jucat suficient cât să primească nota 6.7 de la Sofascore.

