Cine e fundașul central de 16 ani care a debutat la Arsenal chiar în Champions League
”Tunarii” sunt lideri în Champions League, cu 6 victorii din tot atâtea meciuri, dar și în Premier League.

Arsenal, Jack Wilshere, Max Dowman, Champions League
Lider solitar atât în Champions League, cât și în Premier League, Arsenal și-a permis în ultimul meci din UCL să-i ofere debutul oficial la gruparea ”tunarilor” unui copil de 16 ani.

Arsenal este singura echipă cu maximum de puncte, după ce a învins-o și pe Club Brugge, 3-0 miercuri seara chiar pe ”Jan Breydel”. 

Marli Salmon, ultimul copil promovat de Arsenal

Noni Madueke (25, 47) şi Gabriel Martinelli (56) au marcat golurile londonezilor, pentru care a jucat în premieră Marli Salmon, născut în 2009.

Fundașul central de 16 ani, englez de origine jamaicană și mauritiană (din Mauritius), a intrat în minutul 83 și a jucat suficient cât să primească nota 6.7 de la Sofascore.

Cazurile precedente Jack Wilshere și Max Dowman: primul e născut pe 1 ianuarie, al doilea pe 31 decembrie

La o astfel de vârstă fragedă au mai jucat în Champions League pentru Arsenal Jack Wilshere (16 ani) și Max Dowman (15 ani), dar Salmon este cel mai tânăr fundaș din istoria clubului londonez. 

Wilshere e născut pe 1 ianuarie (1992), în timp ce Dowman este născut pe 31 decembrie (2009)!

Clasamentul din Champions League

Clasamente oferite de Sofascore
