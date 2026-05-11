Veste mare pentru jucătorul de la FCSB! Va juca la Cupa Mondială

Siyabonga Ngezana s-a confruntat în ultima perioadă cu accidentările. Ngezana a suferit o leziune la nivelul meniscului și, după ce o perioadă a jucat accidentat, în momentul în care s-a aflat de problema sa, sud-africanul a refuzat să se opereze pentru a nu rata calificarea la Cupa Mondială.

Liceul Economic Nr. 1 din București este campioana Ligii Liceelor Playerfy! Finală de infarct, decisă la loviturile de departajare

Reacția lui Gigi Becali după ce a aflat că Mirel Rădoi e la un pas de demitere în Turcia: „Nu trebuia să mă lase”

Din acest motiv, Ngezana a jucat destul de puțin la FCSB. Sud-africanul a jucat ultima oară pe 20 aprilie, în meciul cu Farul Constanța, scor 3-2, când a bifat 12 minute.

Având în vedere că fundașul central a evoluat destul de puțin și că se confruntă și cu probleme medicale, șansele ca acesta să fie convocat în lotul condus de Hugo Broos pentru Cupa Mondială ar fi fost destul de mici, însă presa sud-africană susține că nu este cazul.

De fapt, selecționerul belgian de pe banca Africii de Sud plănuiește să se bazeze pe jucătorul de la FCSB la turneul final. Într-un articol numit ”Cel mai probabil lot al lui Hugo Broos prinde contur”, jurnaliștii de la Africa Soccer l-au menționat și pe Siyabonga Ngezana.

”Poziția de fundaș central este una dintre cele mai competitive din lot. Siyabonga Ngezana aduce forță în jocul aerian, în timp ce Nkosinathi Sibisi și-a păstrat încrederea antrenorului în ciuda criticilor venite din exterior”, a scris Africa Soccer.

De altfel, într-un articol în care anticipează lotul pe care se va baza Hugo Broos la turneul final, nici cei de la ESPN nu l-au trecut cu vederea pe fundașul central de la FCSB.

”Siyabonga Ngezana a avut probleme cu accidentările în ultimele luni și a avut evoluții inconstante la Cupa Africii pe Națiuni. Totuși, înălțimea sa va fi probabil importantă într-o defensivă a naționalei Africii de Sud care duce lipsă la acest capitol. Hugo Broos a trecut de obicei peste dificultățile sale ocazionale în jocul cu mingea la picior și a apreciat contribuția pe care o aduce fără minge”, au scris britanicii.