Veste mare pentru jucătorul de la FCSB! Va juca la Cupa Mondială

Veste mare pentru jucătorul de la FCSB! Va juca la Cupa Mondială Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB primește o veste importantă cu o lună înainte de Cupa Mondială 2026.

TAGS:
FCSBGigi BecaliSiyabonga NgezanaAfrica de SudHugo Broos
Din articol

Siyabonga Ngezana s-a confruntat în ultima perioadă cu accidentările. Ngezana a suferit o leziune la nivelul meniscului și, după ce o perioadă a jucat accidentat, în momentul în care s-a aflat de problema sa, sud-africanul a refuzat să se opereze pentru a nu rata calificarea la Cupa Mondială.

Siyabonga Ngezana, prezent la Cupa Mondială 2026

  • Ngezana 3
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Din acest motiv, Ngezana a jucat destul de puțin la FCSB. Sud-africanul a jucat ultima oară pe 20 aprilie, în meciul cu Farul Constanța, scor 3-2, când a bifat 12 minute. 

Având în vedere că fundașul central a evoluat destul de puțin și că se confruntă și cu probleme medicale, șansele ca acesta să fie convocat în lotul condus de Hugo Broos pentru Cupa Mondială ar fi fost destul de mici, însă presa sud-africană susține că nu este cazul.

De fapt, selecționerul belgian de pe banca Africii de Sud plănuiește să se bazeze pe jucătorul de la FCSB la turneul final. Într-un articol numit ”Cel mai probabil lot al lui Hugo Broos prinde contur”, jurnaliștii de la Africa Soccer l-au menționat și pe Siyabonga Ngezana.

Poziția de fundaș central este una dintre cele mai competitive din lot. Siyabonga Ngezana aduce forță în jocul aerian, în timp ce Nkosinathi Sibisi și-a păstrat încrederea antrenorului în ciuda criticilor venite din exterior”, a scris Africa Soccer.

De altfel, într-un articol în care anticipează lotul pe care se va baza Hugo Broos la turneul final, nici cei de la ESPN nu l-au trecut cu vederea pe fundașul central de la FCSB.

Siyabonga Ngezana a avut probleme cu accidentările în ultimele luni și a avut evoluții inconstante la Cupa Africii pe Națiuni. Totuși, înălțimea sa va fi probabil importantă într-o defensivă a naționalei Africii de Sud care duce lipsă la acest capitol. Hugo Broos a trecut de obicei peste dificultățile sale ocazionale în jocul cu mingea la picior și a apreciat contribuția pe care o aduce fără minge”, au scris britanicii.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Orașul în care ajung anual milioane de tone de haine aruncate de marile economii ale lumii. Localnicii plătesc prețul
Orașul în care ajung anual milioane de tone de haine aruncate de marile economii ale lumii. Localnicii plătesc prețul
ULTIMELE STIRI
Reacția lui Gigi Becali după ce a aflat că Mirel Rădoi e la un pas de demitere în Turcia: „Nu trebuia să mă lase”
Reacția lui Gigi Becali după ce a aflat că Mirel Rădoi e la un pas de demitere în Turcia: „Nu trebuia să mă lase”
Turcii, luați prin surprindere de Mirel Rădoi: ”Rămâne un mister!”
Turcii, luați prin surprindere de Mirel Rădoi: ”Rămâne un mister!”
Liceul Economic Nr. 1 din București este campioana Ligii Liceelor Playerfy! Finală de infarct, decisă la loviturile de departajare
Liceul Economic Nr. 1 din București este campioana Ligii Liceelor Playerfy! Finală de infarct, decisă la loviturile de departajare
Gigi Becali râde de noua siglă a rivalilor de la Dinamo: ce animal le-a propus să folosească
Gigi Becali râde de noua siglă a rivalilor de la Dinamo: ce animal le-a propus să folosească
WTA a descris-o pe Sorana Cirstea printr-un singur cuvânt
WTA a descris-o pe Sorana Cirstea printr-un singur cuvânt
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dennis Politic schimbă echipa

Dennis Politic schimbă echipa

Gaziantep a luat decizia după ce Mirel Rădoi a bifat trei eșecuri la rând

Gaziantep a luat decizia după ce Mirel Rădoi a bifat trei eșecuri la rând

A venit confirmarea: lovitură pentru noua campioană a României în preliminariile Champions League!

A venit confirmarea: lovitură pentru noua campioană a României în preliminariile Champions League!

Dacia Sandman, ”mașina-casă” care a făcut valuri pe internet! Imagini spectaculoase

Dacia Sandman, ”mașina-casă” care a făcut valuri pe internet! Imagini spectaculoase

Cum arată lupta la titlu din Premier League după nebunia din West Ham - Arsenal

Cum arată lupta la titlu din Premier League după nebunia din West Ham - Arsenal

Vinicius, căpitanul care a îngropat-o pe Real Madrid. Cum a provocat haos brazilianul

Vinicius, căpitanul care a îngropat-o pe Real Madrid. Cum a provocat haos brazilianul



Recomandarile redactiei
Turcii, luați prin surprindere de Mirel Rădoi: ”Rămâne un mister!”
Turcii, luați prin surprindere de Mirel Rădoi: ”Rămâne un mister!”
Reacția lui Gigi Becali după ce a aflat că Mirel Rădoi e la un pas de demitere în Turcia: „Nu trebuia să mă lase”
Reacția lui Gigi Becali după ce a aflat că Mirel Rădoi e la un pas de demitere în Turcia: „Nu trebuia să mă lase”
Gigi Becali a făcut anunțul despre noul antrenor de la FCSB: ”Cu asta basta!”
Gigi Becali a făcut anunțul despre noul antrenor de la FCSB: ”Cu asta basta!”
Gigi Becali râde de noua siglă a rivalilor de la Dinamo: ce animal le-a propus să folosească
Gigi Becali râde de noua siglă a rivalilor de la Dinamo: ce animal le-a propus să folosească
WTA a descris-o pe Sorana Cirstea printr-un singur cuvânt
WTA a descris-o pe Sorana Cirstea printr-un singur cuvânt
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Fotbalistul sud-african care vrea să-i calce pe urme lui Siyabonga Ngezana: "Am avut o discuție cu el"
Fotbalistul sud-african care vrea să-i calce pe urme lui Siyabonga Ngezana: "Am avut o discuție cu el"
Siyabonga Ngezana e amintire pentru Neftchi! Azerii au transfert un internațional german
Siyabonga Ngezana e amintire pentru Neftchi! Azerii au transfert un internațional german
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!