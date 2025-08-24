VIDEO EXCLUSIV La 15 ani şi 235 de zile, Max Dowman devine al doilea cel mai tânăr jucător care a evoluat în Premier League

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile din Premier League sunt transmise de VOYO.

TAGS:
Max DowmanArsenalPremier LeagueVoyo
Din articol

Max Dowman, care a intrat pe teren pentru Arsenal în minutul 64 împotriva echipei Leeds, sâmbătă, a devenit, la 15 ani şi 235 de zile, al doilea cel mai tânăr jucător care a disputat un meci în Premier League.

La 15 ani şi 235 de zile, Max Dowman devine al doilea cel mai tânăr jucător care a evoluat în Premier League

Doar un jucător a fost mai mic la momentul debutului: coechipierul său Ethan Nwaneri, care a debutat în Premier League la 15 ani şi 181 de zile, în septembrie 2022, scrie news.ro.

„Baby Gunner” a fost chiar aproape de a marca, ratând de puţin în minutul 75, apoi în minutul 81. De neoprit, Dowman a provocat în cele din urmă, în prelungiri, un penalty care a fost transformat de Gyökeres, iar Arsenal s-a impus, scor 5-0. 

Max Dowman (Arsenal Londra)

  • Max dowman 02
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

După dubla lui Timber, golul lui Saka și cel al lui GyokeresMikel Arteta și-a permis, la 4-0, să îl trimită în teren pe Max Dowman, un mijlocaș în vârstă de doar 15 ani, care și-a făcut debutul în Premier League.

Rice și Gyokeres nu l-au lăsat pe puștiul de 15 ani de la Arsenal să bată penalty-ul și să intre în istoria Premier League

Dowman a reușit să obțină un penalty în minutul 90+3, după ce a fost faultat în careul lui Leeds de Anton Stach. Puștiul englez a devenit al doilea cel mai tânăr debutant din istoria Premier League.

Max Dowman, crescut în academia lui Arsenal, avea șansa de a deveni și cel mai tânăr marcator din istoria Premier League în cazul în care era lăsat să execute penalty-ul. Declan Rice a luat inițial balonul, iar ulterior i l-a cedat lui Viktor Gyokeres, care a transformat fără emoții.

Mihai Mironică, unul dintre comentatorii meciului transmis de VOYO, s-a arătat revoltat de reacția lui Rice și Gyokeres, care i-au răpit bucuria tânărului Dowman.

"În mod normal, acest penalty ar trebui să rămână și să fie executat de Dowman. Ia mingea Rice. Nu înțeleg ce suflet poți avea să îi iei mingea lui Dowman, la 4-0, în finalul meciului. 

Nu se poate așa ceva! Nu se poate așa ceva! Cum să scoată acest penalty un puști de 15 ani și tu, Gyokeres, să iei mingea și să bați?! Mi se pare unul dintre cele mai neplăcute momente din acest început al sezonului", a spus comentatorul VOYO.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer. Apelul 112, după câteva ore de la accident
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina &icirc;n Munții Iezer. Apelul 112, după c&acirc;teva ore de la accident
ARTICOLE PE SUBIECT
Paradă senzațională a lui Costel Pantilimon &icirc;n Premier League (VOYO)! Rom&acirc;nul a jucat &icirc;n Man. City - Arsenal 6-3
Paradă senzațională a lui Costel Pantilimon în Premier League (VOYO)! Românul a jucat în Man. City - Arsenal 6-3
Gigi Becali a plătit peste un milion de euro și a &icirc;ntărit FCSB pentru grupa de Europa League!
Gigi Becali a plătit peste un milion de euro și a întărit FCSB pentru grupa de Europa League!
Daniel B&icirc;rligea e out! Anunțul făcut de MM Stoica
Daniel Bîrligea e out! Anunțul făcut de MM Stoica
ULTIMELE STIRI
Fulham - Manchester United, &icirc;n direct pe VOYO, de la 18:30! Trupa lui Amorim &bdquo;v&acirc;nează&rdquo; prima victorie a sezonului
Fulham - Manchester United, în direct pe VOYO, de la 18:30! Trupa lui Amorim „vânează” prima victorie a sezonului
Mihai Stoica a dezvăluit c&acirc;te bilete s-au v&acirc;ndut pentru meciul FCSB - Aberdeen (PRO TV și VOYO)
Mihai Stoica a dezvăluit câte bilete s-au vândut pentru meciul FCSB - Aberdeen (PRO TV și VOYO)
FCSB - FC Argeș, de la 21:30! Partida din Superligă se joacă pe Arena Națională
FCSB - FC Argeș, de la 21:30! Partida din Superligă se joacă pe Arena Națională
Crystal Palace - Nottingham Forest și Everton - Brighton, &icirc;n direct pe VOYO, de la 16:00! Spectacolul din Premier League continuă
Crystal Palace - Nottingham Forest și Everton - Brighton, în direct pe VOYO, de la 16:00! Spectacolul din Premier League continuă
Iosif Rotariu: E cam greu să ne calificăm la Mondiale. Rațiu, un jucător complex. Drăgușin nu poate fi deocamdată un lider
Iosif Rotariu: "E cam greu să ne calificăm la Mondiale. Rațiu, un jucător complex. Drăgușin nu poate fi deocamdată un lider"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
NU pentru totdeauna lui FCSB: Niciodată acolo! Mai bine mă ascund &icirc;n pădure un an

NU pentru totdeauna lui FCSB: "Niciodată acolo! Mai bine mă ascund în pădure un an"

Victor Becali știe cine va c&acirc;știga Superliga: &bdquo;Putem face un pariu!&rdquo;

Victor Becali știe cine va câștiga Superliga: „Putem face un pariu!”

Se sesizează UEFA? FCSB se teme de o lovitură cr&acirc;ncenă &icirc;naintea returului cu Aberdeen

Se sesizează UEFA? FCSB se teme de o lovitură crâncenă înaintea returului cu Aberdeen

Scoțienii s-au revoltat &icirc;nainte de returul cu FCSB: &rdquo;Ce trebuie să mai facă?&rdquo;

Scoțienii s-au revoltat înainte de returul cu FCSB: ”Ce trebuie să mai facă?”

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Gestul lui Gyokeres din Arsenal - Leeds a st&acirc;rnit revolta: Nu &icirc;nțeleg ce suflet poți să ai! E un puști de 15 ani

Gestul lui Gyokeres din Arsenal - Leeds a stârnit revolta: "Nu înțeleg ce suflet poți să ai! E un puști de 15 ani"

CITESTE SI
Trump a devenit sceptic &icirc;n privința &icirc;nt&acirc;lnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: &bdquo;A fost foarte clar pentru toată lumea&rdquo;

stirileprotv Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”

Decăderea lui &rdquo;Brad Pitt de Franța&rdquo;. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

protv Decăderea lui ”Brad Pitt de Franța”. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

Tragedie &icirc;n Argeș. Patru persoane au murit după ce o mașină a căzut &icirc;n prăpastie. Un supraviețuitor, preluat cu elicopterul

stirileprotv Tragedie în Argeș. Patru persoane au murit după ce o mașină a căzut în prăpastie. Un supraviețuitor, preluat cu elicopterul

Dua Lipa a &icirc;mplinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

stirileprotv Dua Lipa a împlinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!