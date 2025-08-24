La 15 ani şi 235 de zile, Max Dowman devine al doilea cel mai tânăr jucător care a evoluat în Premier League

Max Dowman, care a intrat pe teren pentru Arsenal în minutul 64 împotriva echipei Leeds, sâmbătă, a devenit, la 15 ani şi 235 de zile , al doilea cel mai tânăr jucător care a disputat un meci în Premier League.

Doar un jucător a fost mai mic la momentul debutului: coechipierul său Ethan Nwaneri , care a debutat în Premier League la 15 ani şi 181 de zile, în septembrie 2022, scrie news.ro. „Baby Gunner” a fost chiar aproape de a marca, ratând de puţin în minutul 75, apoi în minutul 81. De neoprit, Dowman a provocat în cele din urmă, în prelungiri, un penalty care a fost transformat de Gyökeres, iar Arsenal s-a impus, scor 5-0.

După dubla lui Timber, golul lui Saka și cel al lui Gyokeres, Mikel Arteta și-a permis, la 4-0, să îl trimită în teren pe Max Dowman, un mijlocaș în vârstă de doar 15 ani, care și-a făcut debutul în Premier League.

Rice și Gyokeres nu l-au lăsat pe puștiul de 15 ani de la Arsenal să bată penalty-ul și să intre în istoria Premier League



Dowman a reușit să obțină un penalty în minutul 90+3, după ce a fost faultat în careul lui Leeds de Anton Stach. Puștiul englez a devenit al doilea cel mai tânăr debutant din istoria Premier League.



Max Dowman, crescut în academia lui Arsenal, avea șansa de a deveni și cel mai tânăr marcator din istoria Premier League în cazul în care era lăsat să execute penalty-ul. Declan Rice a luat inițial balonul, iar ulterior i l-a cedat lui Viktor Gyokeres, care a transformat fără emoții.



Mihai Mironică, unul dintre comentatorii meciului transmis de VOYO, s-a arătat revoltat de reacția lui Rice și Gyokeres, care i-au răpit bucuria tânărului Dowman.



"În mod normal, acest penalty ar trebui să rămână și să fie executat de Dowman. Ia mingea Rice. Nu înțeleg ce suflet poți avea să îi iei mingea lui Dowman, la 4-0, în finalul meciului.



Nu se poate așa ceva! Nu se poate așa ceva! Cum să scoată acest penalty un puști de 15 ani și tu, Gyokeres, să iei mingea și să bați?! Mi se pare unul dintre cele mai neplăcute momente din acest început al sezonului", a spus comentatorul VOYO.

