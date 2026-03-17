Liverpool - Tottenham 1-1

Tottenham a smuls un 1-1 pe terenul lui Liverpool, Radu Drăgușin fiind integralist la londonezi. Fundașul român a fost notat cu 6,4 de WhoScored și a avut o intervenție care a făcut diferența, în prelungirile jocului de pe Anfield. Amplasat bine, într-o fază critică, în care nu a mai putut fi acuzat de lentoare în reacție ori în mobilitate, Drăgușin a stat ferm pe picioare, a intuit corect unde Ekitike avea să trimită mingea și a oprit-o, după care a degajat-o puternic, într-un stil celebrativ.

Arsenal - Everton 2-0

Liderul din Premier League, Arsenal, își vede în continuare de treabă. 2-0 în ultima etapă cu Everton, cu mult chin însă, după golurile marcate în finalul meciului de Viktor Gyokeres (minutul 89) și Max Dowman (minutul 90+7). Dowman este noul copil-minune al Premier League: în august 2025, la 15 ani şi 235 de zile, a devenit al doilea cel mai tânăr jucător care a evoluat în Premier League, iar acum este și cel mai tânăr marcator din istoria primei ligi engleze, la 16 ani și 73 de zile.

Manchester United - Aston Villa 3-1

Manchester United s-a impus cu 3-1 în derby-ul pentru locul 3 cu Aston Villa. Casemiro, Matheus Cunha și Benjamin Sesko, respectiv Ross Barkley au fost marcatorii de pe Old Trafford. Top 4 arată acum astfel: Arsenal - 70 de puncte, Manchester City - 61 de puncte, Manchester United - 54 de puncte, Aston Villa - 51 de puncte. Toate meciurile din Premier League pot fi urmărite în exclusivitate pe VOYO.

