Tomas Amaral, noul șef al departamentului de recrutare al lui NUFC

Newcastle United l-a numit pe Tomas Amaral în funcția de șef al departamentului de recrutare al primei echipe. Acesta sosește cu o vastă experiență în fotbalul european, construindu-și o reputație solidă în privința identificării talentelor, informațiilor de piață și planificării strategice a lotului în campionatele din Portugalia, Spania și Rusia. Subordonat directorului sportiv Ross Wilson, portughezul va conduce operațiunea de scouting a primei echipe a clubului și va juca un rol important în extinderea prezenței și relațiilor clubului pe piața transferurilor în teritorii de interes.

"Tomas și-a construit o reputație excelentă pentru abordarea sa strategică în identificarea talentelor. Este foarte respectat în fotbalul european și aduce o experiență semnificativă, cunoștințe remarcabile de piață și o rețea solidă de relații", a transmis clubul din Premier League.

Amaral a lucrat la cluburi din Portugalia, Spania și Rusia

Tomas Manuel Nunes Amaral (35 de ani) a lucrat pentru cluburile CD Santo Antonio (iulie 2010 - iunie 2011 / antrenor secund), Belenenses U15 (iulie 2011 - iunie 2012 / antrenor secund), Deportivo Aves (martie 2013 - iunie 2013 / scouter), SC Farense (octombrie 2012 - ianuarie 2014 / video analist), Sporting Braga (februarie 2014 - iunie 2014 / video analist), Granada CF (august 2014 - iunie 2016 / scouter), SD Eibar (iulie 2016 - iunie 2018 / scouter), Real Valladolid (septembrie 2018 - iunie 2019 / scouter), Benfica Lisabona (iulie 2019 - decembrie 2023 / scouter) și Spartak Moscova (ianuarie 2024 - noiembrie 2024 / director sportiv).

Printre jucătorii indentificați de Amaral și promovați sau transferați de cluburile unde lucra se numără Jhon Cordoba, Martin Hongla (Granada), Pere Milla, Ruben Pena, Joan Jordan, Marko Dmitrovic, Ivan Alejo (Eibar), Darwin Nunez, Enzo Fernandes, Goncalo Ramos, Nuno Tavares, Morato, Andreas Schjelderup, Alexander Bah, Samuel Soares, Joao Neves, Tomas Araujo, Antonio Silva, Alvaro Carreras, Marcos Leonardo (Benfica), Pablo Solari, Levi Garcia și Marquinhos (Spartak Moscova).