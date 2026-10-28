Mihai Pintilii (41 de ani) este liber de contract, după ce s-a despărțit de Levadiakos, acolo unde a activat pentru o scurtă perioadă de timp ca secund al lui Elias Charalambous.

Fostul antrenor secund de la FCSB și mijlocaș al echipei lui Gigi Becali și-a amintit de transferul carierei sale, la Al-Hilal. În 2014, arabii plăteau 2,4 milioane de euro în schimbul său.

Mihai Pintilii: ”La Al-Hilal a fost o perioadă scurtă”

Pintilii spune că, la vremea respectivă, s-a dus personal la Gigi Becali pentru a-l ruga să-l lase să plece la arabi, acolo unde a avut un contract mult mai generos, mult peste posibilitățile din campionatul României.

"Deciziile acestea trebuie să le iei. Îți vine o ofertă... Dar, bine, eu aveam o vârstă, m-am gândit la bani, sincer. Asta a fost și discuția când m-am rugat de nea Gigi, că nu voia să mă lase să plec.

I-am zis: 'Lăsați-mă, că am 30 de ani. Acesta e ultimul meu tren. Dacă nu mă duc să iau contractul ăsta, la revedere!'. Și m-a lăsat să plec. Altfel, nu cred că m-aș fi dus.

La Al-Hilal a fost o perioadă scurtă, dar pentru mine a fost greu! Mi se părea că nu este de mine campionatul acela. Acolo cred că am slăbit vreo 8-9 kilograme. Nu mă vedeam să rămân. Mi-a fost foarte greu. De asta, probabil, nici nu am reușit.

Dar a fost o experiență frumoasă. Club mare. Am fost coleg cu Thiago Neves. El avea salariu de 300.000 de dolari pe lună, la vremea aceea! Bani mulți. Stăteam într-o vilă... Atunci am văzut prima dată vilă cu piscină. Imensă, cu 7-8 camere. Au fost condiții senzaționale”, a spus Mihai Pintilii, potrivit iamsport.ro.