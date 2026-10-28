Miercuri, Gigi Becali a anunțat că FCSB se va despărți de Arnold Garita (31 ani). Atacantul camerunez a sosit la echipă în august, sub formă de împrumut de la Shenzhen Juniors.

Gigi Becali a anunțat plecarea lui Arnold Garita de la FCSB

Înțelegerea dintre Garita și FCSB expiră pe 31 decembrie. Formația roș-albastră avea și posibilitatea unui transfer definitiv, însă Gigi Becali anunță că fostul atacant de la FC Argeș este deja istorie pentru FCSB.

"S-a terminat cu Garita la FCSB! Nu mai rămâne. Nu mai prelungim! Ce mai contează de ce? Gata! S-a terminat. De ce să-l mai țin dacă am zis că aduc 5 jucători? Luăm și atacant", a anunțat Gigi Becali, potrivit GSP.

Anunțul lui Gigi Becali vine după ce Arnold Garita s-a accidentat la ultimul meci jucat pentru FCSB, 4-1 în derby-ul cu Rapid. Camerunezul a fost înlocuit în minutul 42, iar recent a fost diagnosticat cu o întindere de ligament la genunchi, scrie trumedia.