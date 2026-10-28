NEWS ALERT Gigi Becali a anunțat plecarea titularului de la FCSB: "Gata, s-a terminat!"

Gigi Becali a anunțat plecarea titularului de la FCSB: &quot;Gata, s-a terminat!&quot; Superliga
SPORT.RO
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FCSB se va despărți de unul dintre jucătorii care au apărut constant în primul 11 din acest sezon.

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Miercuri, Gigi Becali a anunțat că FCSB se va despărți de Arnold Garita (31 ani). Atacantul camerunez a sosit la echipă în august, sub formă de împrumut de la Shenzhen Juniors.

Gigi Becali a anunțat plecarea lui Arnold Garita de la FCSB

Înțelegerea dintre Garita și FCSB expiră pe 31 decembrie. Formația roș-albastră avea și posibilitatea unui transfer definitiv, însă Gigi Becali anunță că fostul atacant de la FC Argeș este deja istorie pentru FCSB.

"S-a terminat cu Garita la FCSB! Nu mai rămâne. Nu mai prelungim! Ce mai contează de ce? Gata! S-a terminat. De ce să-l mai țin dacă am zis că aduc 5 jucători? Luăm și atacant", a anunțat Gigi Becali, potrivit GSP.

Anunțul lui Gigi Becali vine după ce Arnold Garita s-a accidentat la ultimul meci jucat pentru FCSB, 4-1 în derby-ul cu Rapid. Camerunezul a fost înlocuit în minutul 42, iar recent a fost diagnosticat cu o întindere de ligament la genunchi, scrie trumedia.

Având în vedere accidentarea lui Garita și anunțul ferm al lui Gigi Becali, sunt șanse mari ca atacantul să nu mai joace deloc la FCSB până la încheierea împrumutului.

Garita, care a marcat un singur gol în cele 9 meciuri la FCSB, ar urma să revină la Shenzhen Juniors, formație din liga a doua chineză, care tocmai a ratat promovarea în eșalonul de elită.

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