Gigi Becali își începe ziua în toiul nopții, cu slujbe religioase în lăcașul de cult pe care l-a construit în Pipera. Omul de afaceri a povestit că ajunge la biserică în fiecare zi la ora 02:00 și rămâne acolo până după ora 07:00. Programul include două slujbe, iar după încheierea acestora se întoarce acasă pentru câteva ore de somn.

Gigi Becali doarme după slujbele de dimineață și revine seara la biserică

„Eu merg la biserică la 02:00 noaptea şi stau până după 07:00 dimineaţa. Noaptea, de la ora 02:00 începe slujba. Şi dup-aia, de la ora 06:00 la 07 şi jumătate, urmează Sfânta Liturghie. Apoi eu mă duc şi sus, că avem două altare. Eu stau la două slujbe, două liturghii, dar mă împărtăşesc numai la una. La Muntele Athos mai sunt şi lumini, dar aici la mine e numai şi numai lumânare”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Latifundiarul din Pipera a explicat că, după programul religios de dimineață, se odihnește până în jurul orei 15:00 sau 16:00. Seara revine la biserică pentru vecernie, care are loc între orele 18:00 și 19:00.

„Dup-aia vin acasă, dorm de la ora 11:00 până pe la 15:00 sau 16:00, pe urmă începe vecernia la ora 18:00… De la 18:00 la 19:00 vecernia şi pe urmă mă întorc acasă”, a mai declarat acesta.

Gigi Becali a investit aproximativ 10 milioane de euro în biserica din Pipera, un lăcaș de cult cu o capacitate de circa 1.000 de credincioși, sfințit la începutul lunii iunie 2026.