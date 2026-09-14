Leeds și Newcastle sunt neînvinse în startul acestui sezon din Premier League și au avut un parcurs asemănător, ambele obținând 5 puncte din primele trei etape.

Echipa lui Daniel Farke are una dintre cele mai bune apărări din campionat. A debutat cu un succes la limită pe terenul lui Nottingham Forest (1-0), iar ulterior au urmat remizele cu Brentford, de acasă, și Brighton, din deplasare, ambele 1-1.

Deși a încasat doar două goluri în campionat, apărarea lui Leeds a suferit enorm la duelul cu Chelsea din Cupa Ligii Angliei, disputat la mijlocul săptămânii trecute. Formația lui Daniel Farke a fost eliminată după 3-6 pe Stamford Bridge.

De partea cealaltă, Matthias Jaissle impresionează cu startul de mandat foarte bun de la Newcastle. "Coțofenele" au remizat contra lui Liverpool (2-2), au învins Tottenham (2-0) și au obținut un punct din duelul cu Bournemouth, de runda trecută (2-2). În plus, Newcastle a trecut deja de două tururi din Cupa Ligii, după ce a eliminat West Bromwich Albion și Milwall.

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