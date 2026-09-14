VIDEO EXCLUSIV Leeds - Newcastle 4-1! Spectacol cu cinci goluri în Premier League (VOYO SPORT 1)

Leeds - Newcastle 4-1! Spectacol cu cinci goluri în Premier League (VOYO SPORT 1) Premier League
SPORT.RO
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Leeds și Newcastle se înfruntă diseară, de la ora 22:00, în ultimul meci al rundei a patra din Premier League. Partida de pe Elland Road va fi transmisă în direct de VOYO Sport 1.

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Din articol

Leeds - Newcastle 4-1

Minutul 90: GOOOL Newcastle! Oaspeții înscriu golul de onoare prin Bazoumana Toure.

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Minutul 59: GOOOL Leeds! Spectacol! Okafor duce scorul la 4-0.

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Minutul 45+1: GOOOL Leeds! Gazdele fac spectacol. Dominic Calvert-Lewin reușește „dubla”.

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Minutul 34: GOOOL Leeds! Dominic Calvert-Lewin dublează avantajul gazdelor.

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Minutul 32: GOOOL Leeds! Ce ghinion pentru Lewis Miley, care își bagă mingea în propria poartă.

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Echipele de start din Leeds - Newcastle

  • Leeds: Trafford - Justin, Elvedi, Muhamemovic - Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson - Calvert-Lewin, Okafor. Rezerve: Aaronson, Bahoya, Bard, Bijol, James, Longstaff, Nmecha, Wilson, Zetterer. Antrenor: Daniel Farke.
  • Newcastle: Hornicek - Dedic, Thiaw, Botman, Hall - Nico, Miley - Murphy, Fernandez-Pardo, Barnes - Wissa. Rezerve: Bamba, Livramento, Miley, Pope, Ramsey, Schar, Steur, Toure, Wilock. Antrenor: Matthias Jaissle.

Leeds - Newcastle, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 22:00.

Leeds și Newcastle sunt neînvinse în startul acestui sezon din Premier League și au avut un parcurs asemănător, ambele obținând 5 puncte din primele trei etape.

Echipa lui Daniel Farke are una dintre cele mai bune apărări din campionat. A debutat cu un succes la limită pe terenul lui Nottingham Forest (1-0), iar ulterior au urmat remizele cu Brentford, de acasă, și Brighton, din deplasare, ambele 1-1.

Deși a încasat doar două goluri în campionat, apărarea lui Leeds a suferit enorm la duelul cu Chelsea din Cupa Ligii Angliei, disputat la mijlocul săptămânii trecute. Formația lui Daniel Farke a fost eliminată după 3-6 pe Stamford Bridge.

De partea cealaltă, Matthias Jaissle impresionează cu startul de mandat foarte bun de la Newcastle. "Coțofenele" au remizat contra lui Liverpool (2-2), au învins Tottenham (2-0) și au obținut un punct din duelul cu Bournemouth, de runda trecută (2-2). În plus, Newcastle a trecut deja de două tururi din Cupa Ligii, după ce a eliminat West Bromwich Albion și Milwall.

Echipele probabile:

  • Leeds: Trafford - Justin, Muharemovic, Elvedi - Bogle, Stach, Tanaka, Ampadu, Gudmundsson - Calvert-Lewin, Okafor
  • Newcastle: Hornicek - Livramento, Thiaw, Botman, Hall - Gonzalez, Miley - Elanga, Willock, Barnes - Wissa
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