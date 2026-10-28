Selecţionerul Ovidiu Mihăilă a anunţat lotul lărgit al României pentru Campionatul European de handbal feminin din decembrie, competiţie la care România va juca meciurile din faza grupelor la Cluj-Napoca, în faţa propriilor suporteri.

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Cluj-Napoca şi Oradea, orașele gazdă din România

Turneul final al CE 2026 va avea loc între 3-20 decembrie. În România, Cluj-Napoca şi Oradea vor găzdui meciuri din grupele preliminare, iar BT Arena din Cluj-Napoca va găzdui apoi şi partide din grupele principale.

Programul meciurilor din grupa B este următorul: 4 decembrie, ora 17:30: Elveţia - Macedonia de Nord; 20:00: Norvegia – România; 6 decembrie, 17:30: România - Macedonia de Nord, 20:00: Norvegia – Elveţia; 8 decembrie, 17:30: Elveţia – România, 20:00: Macedonia de Nord – Norvegia.

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