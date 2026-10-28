Selecţionerul Ovidiu Mihăilă a anunţat lotul lărgit al României pentru Campionatul European de handbal feminin din decembrie, competiţie la care România va juca meciurile din faza grupelor la Cluj-Napoca, în faţa propriilor suporteri.
Componența lotului României
Lotul este următorul: Bianca Bazaliu, Ana Berbece, Alisia Boiciuc, Oana Borş, Yaroslava Burlachenko, Diana Ciucă, Bianca Curmenţ, Teodora Damian, Yuliya Dumanska, Gabriela Dumitraşcu, Asma Elghaoui, Alicia Gogîrlă, Sorina Grozav, Daciana Hosu, Eva Kerekes, Cristina Laslo, Diana Lixăndroiu, Corina Lupei, Mihaela Mihai, Mariam Mohamed, Rebeca Necula, Alexia Niţă, Lorena Ostase, Crina Pintea, Andreea Popa, Raluca Rădoi, Beatrice Raicea, Elena Roşu, Denisa Şandru, Sonia Seraficeanu, Anamaria Şerban, Elena Şerban, Ştefania Stoica, Andreea Tîrle, Sonia Vasiliu.