OFICIAL Lotul lărgit al naţionalei României pentru EHF EURO 2026 la handbal feminin. Turneul final se vede pe VOYO!

Lotul lărgit al naţionalei României pentru EHF EURO 2026 la handbal feminin. Turneul final se vede pe VOYO! Handbal
Alexandru Hațieganu
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35 de handbaliste fac parte din lotul lărgit al naționalei României.

TAGS:
Ovidiu MihăilăRomaniaHandbal femininVoyoEHF Euro 2026
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Selecţionerul Ovidiu Mihăilă a anunţat lotul lărgit al României pentru Campionatul European de handbal feminin din decembrie, competiţie la care România va juca meciurile din faza grupelor la Cluj-Napoca, în faţa propriilor suporteri.

Componența lotului României

Lotul este următorul: Bianca Bazaliu, Ana Berbece, Alisia Boiciuc, Oana Borş, Yaroslava Burlachenko, Diana Ciucă, Bianca Curmenţ, Teodora Damian, Yuliya Dumanska, Gabriela Dumitraşcu, Asma Elghaoui, Alicia Gogîrlă, Sorina Grozav, Daciana Hosu, Eva Kerekes, Cristina Laslo, Diana Lixăndroiu, Corina Lupei, Mihaela Mihai, Mariam Mohamed, Rebeca Necula, Alexia Niţă, Lorena Ostase, Crina Pintea, Andreea Popa, Raluca Rădoi, Beatrice Raicea, Elena Roşu, Denisa Şandru, Sonia Seraficeanu, Anamaria Şerban, Elena Şerban, Ştefania Stoica, Andreea Tîrle, Sonia Vasiliu.

Naţionala României

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Cluj-Napoca şi Oradea, orașele gazdă din România

Turneul final al CE 2026 va avea loc între 3-20 decembrie. În România, Cluj-Napoca şi Oradea vor găzdui meciuri din grupele preliminare, iar BT Arena din Cluj-Napoca va găzdui apoi şi partide din grupele principale.

Programul meciurilor din grupa B este următorul: 4 decembrie, ora 17:30: Elveţia - Macedonia de Nord; 20:00: Norvegia – România; 6 decembrie, 17:30: România - Macedonia de Nord, 20:00: Norvegia – Elveţia; 8 decembrie, 17:30: Elveţia – România, 20:00: Macedonia de Nord – Norvegia.

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