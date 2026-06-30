Marea rivală a lui Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, l-a prezentat oficial pe Goncalo Ramos, fotbalistul transferat de la câștigătoarea Champions League, Paris Saint-Germain.

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Pentru AC Milan, transferul lui Goncalo Ramos este cel mai scump transfer din istoria clubului.

Mutarea i-a costat pe ”diavoli”, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, 74 de milioane de euro plus bonusuri, o sumă care depășește cu mult suma plătită pentru transferul lui Rafa Leao, 50 de milioane de euro, care până în momentul de față era cel mai scump transfer din istoria lui AC Milan.

Atacantul portughez a semnat cu AC Milan un contract valabil până în vara anului 2031.