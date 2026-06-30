Marea rivală a lui Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, l-a prezentat oficial pe Goncalo Ramos, fotbalistul transferat de la câștigătoarea Champions League, Paris Saint-Germain.
OFICIAL S-a făcut transferul istoric! Rivala lui Chivu a dat lovitura cu starul lui PSG
AC Milan a oficializat un transfer istoric.
Pentru AC Milan, transferul lui Goncalo Ramos este cel mai scump transfer din istoria clubului.
Mutarea i-a costat pe ”diavoli”, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, 74 de milioane de euro plus bonusuri, o sumă care depășește cu mult suma plătită pentru transferul lui Rafa Leao, 50 de milioane de euro, care până în momentul de față era cel mai scump transfer din istoria lui AC Milan.
Atacantul portughez a semnat cu AC Milan un contract valabil până în vara anului 2031.
- 25 de ani are Goncalo Ramos.
- 30 de milioane de euro este cota de piață a lui Goncalo Ramos, potrivit Transfermarkt.
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