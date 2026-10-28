Andrei Grecu îi va avea alături în platou pe Bogdan Lobonț și Robert Niță, iar discuțiile vor acoperi cele mai importante subiecte din fotbalul românesc și internațional.

Bogdan Lobonț și Robert Niță sunt invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE

Unul dintre principalele puncte de interes va fi etapa a 13-a din SuperLiga, dar și meciurile din Cupa României. Competiția propune miercuri câteva dueluri atractive, printre care Dinamo - Chindia Târgoviște și derby-ul CFR Cluj - Universitatea Cluj.

Cei trei vor analiza situația echipelor din campionatul intern, evoluțiile jucătorilor și rezultatele din competițiile interne. Fotbalul internațional va completa agenda emisiunii.