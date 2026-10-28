În ediția difuzată pe 26 octombrie, Ciprian Marica a rememorat perioada în care a fost coleg cu fostul căpitan al naționalei României. Alături de Andrei Grecu și Cristi Pulhac, fostul atacant a vorbit despre personalitatea lui Chivu și despre rolul pe care acesta îl avea în vestiarul echipei naționale.

„Băi, Cristi e un tip foarte serios așa și întotdeauna nu vorbea el foarte mult, nu ieșea prea mult în evidență, dar atunci când o făcea, îți impunea respect și cumva toți aveam un respect deosebit pentru el. Amintiri cu el am nenumărate de la echipa națională, în care încerca să mă încurajeze, încerca să mă ajute. Și nu doar pe mine, pe toți ceilalți!

Harul ăsta pe care l-a avut Cristi îl găsești astăzi foarte rar la jucătorii noștri. Apropo de liderii ăia adevărați, pe care nu îi crești, se nasc! Râdeam cu el, dar nu îmi vine acum în minte neapărat. Aveam noi o masă a stranierilor, cu Cristi, cu Adi (n.r. Adrian Mutu), cu Lobi (n.r. Bogdan Lobonț)”, a povestit Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.