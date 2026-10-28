EXCLUSIV Ciprian Marica i-a făcut portretul lui Cristi Chivu. Amintiri de neuitat de la echipa națională: „Aveam masa noastră”

Ciprian Marica i-a făcut portretul lui Cristi Chivu. Amintiri de neuitat de la echipa națională: „Aveam masa noastră” Fotbal intern
SPORT.RO
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Cristi Chivu a împlinit 46 de ani pe 26 octombrie, iar ziua sa de naștere a fost marcată și în cadrul emisiunii VOYO SPORT LIVE. 

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Ciprian Maricacristi chivuInter Milano
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În ediția difuzată pe 26 octombrie, Ciprian Marica a rememorat perioada în care a fost coleg cu fostul căpitan al naționalei României. Alături de Andrei Grecu și Cristi Pulhac, fostul atacant a vorbit despre personalitatea lui Chivu și despre rolul pe care acesta îl avea în vestiarul echipei naționale.

„Băi, Cristi e un tip foarte serios așa și întotdeauna nu vorbea el foarte mult, nu ieșea prea mult în evidență, dar atunci când o făcea, îți impunea respect și cumva toți aveam un respect deosebit pentru el. Amintiri cu el am nenumărate de la echipa națională, în care încerca să mă încurajeze, încerca să mă ajute. Și nu doar pe mine, pe toți ceilalți!

Harul ăsta pe care l-a avut Cristi îl găsești astăzi foarte rar la jucătorii noștri. Apropo de liderii ăia adevărați, pe care nu îi crești, se nasc! Râdeam cu el, dar nu îmi vine acum în minte neapărat. Aveam noi o masă a stranierilor, cu Cristi, cu Adi (n.r. Adrian Mutu), cu Lobi (n.r. Bogdan Lobonț)”, a povestit Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.

Cariera lui Cristi Chivu

Cristi Chivu este fără doar și poate unul dintre cei mai importanți fotbaliști români ai secolului XXI. În perioada petrecută la Inter, a câștigat toate cele trei trofee majore în sezonul 2009/2010: Serie A, Cupa Italiei și UEFA Champions League.

După retragerea din activitate, în martie 2014, a început cariera de antrenor în academia lui Inter, la grupele de juniori. Ulterior, a ajuns în Serie A, unde a pregătit-o pe Parma, pe care a ajutat-o să evite retrogradarea.

În vara lui 2025, Chivu a preluat-o pe Inter, iar în primul sezon pe banca echipei a câștigat titlul în Serie A și Cupa Italiei. În prezent, formația din Milano ocupă primul loc în campionat.

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