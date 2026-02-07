Udinese a refuzat oferte consistente pentru Atta și Kristensen

Friulanii propun din nou jucători foarte interesați pentru cluburile cu bani, pe care ar putea încasa zeci de milioane de euro, precum Keinan Davis (cumpărat cu 2.3 milioane de euro de la Aston Villa), Arthur Atta (cumpărat cu 8 milioane de euro de la Metz), Lennon Miller (cumpărat cu 5.5 milioane de euro de la Motherwell), Oier Zarraga (adus gratis de la Athletic Bilbao), Thomas Kristensen (cumpărat cu 5 milioane de euro de la Aarhus), Oumar Solet (adus gratis de la Salzburg), Jurgen Ekkelenkamp (cumpărat cu 5.3 milioane de euro de la Antwerp) sau Jesper Karlstrom (cumpărat cu 2 milioane de euro de la Lech Poznan).

Recent, biaconerii au refuzat oferte de 20 de milioane de euro pentru Atta de la Fulham și 15 milioane de euro pentru Kristensen de la Wolverhampton, dar i-a vândut pe Lorenzo Lucca (Napoli / 27 milioane euro), Jaka Bijol (Leeds United / 18 milioane euro), Lazar Samardzic (Atalanta / 15 milioane euro), Nahuel Perez (FC Porto / 13.5 milioane euro), Florian Thauvin (Lens / 6 milioane euro) și Brenner (Vasco da Gama / 5 milioane euro).

Udinese, modelul pentru multi-club ownership

Udinese este primul club care s-a bazat exclusiv pe o rețea de scouting extinsă și pe o analiză video amănunțită pentru transferuri, apoi formând un parteneriat cu alte cluburi deținute de același acționar majoritar, înainte să devină un model de afaceri pentru Red Bull GmbH (RB Leipzig, RB Salzburg, NY Red Bulls, RB Bragantino, FC Liefering), City Football Group (Manchester City, Girona, Troyes, Lommel, Palermo, NYCFC, Melbourne City, Mumbai City, Bahia, Montevideo City Torque, Shenzhen Peng City, Yokohama F. Marinos), Qatar Sports Investments (PSG, Sporting Braga, Eupen), 777 Partners (Genoa, Standard Liege, Red Star FC, Vasco da Gama, Hertha Berlin, Sevilla FC), BlueCo (Chelsea, Strasbourg), Eagle Football Holdings (Ol. Lyon, Botafogo, Molenbeek, Crystal Palace), RedBird Capital Partners (AC Milan, Toulouse), Pacific Media Group (Barnsley, Den Bosch, Oostende), Saudi Public Investment Fund (Newcastle United, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Ahli), Tony Bloom (Brighton & Hove Albion, Saint-Gilloise, Melbourne Victory, Heart of Midlothian) sau Evangelos Marinakis (Nottingham Forest, Olympiacos, Rio Ave).

Printre jucătorii descoperiți și vânduți unor cluburi mai puternice se numără Bruno Fernandes, Marcio Amoroso, Piotr Zielinski, Fabio Quagliarella, Rodrigo De Paul, Alexis Sanchez, Roberto Pereyra, Kwadwo Asamoah, Medhi Benatia, Odion Ighalo, Juan Cuadrado, Luis Muriel, Allan sau Samir Handanovic.

Udinese, clubul unde au strălucit Zico, Bierhoff și Di Natale

Clubul Udinese Calcio a fost fondat în 1896, dar a trecut prin patru falimente, ultima dată în 1978. Printre jucătorii importanți care au îmbrăcat tricoul alb-negru se numără Zico, Abel Balbo, Nestor Sensini, Oliver Bierhoff, Antonio Di Natale, Igor Shalimov, Valon Behrami, Thomas Helveg și Dino Zoff.

Din 1986 este deținut de miliardarul Giampaolo Pozzo, iar fiul acestuia, Gino, este în acte patronul lui Watford FC (Championship / Anglia). Familia Pozzo a deținut o fabrică care producea unelte electrice, achiziționată în 2008 către conglomeratul Robert Bosch GmbH, iar în 2016 a vândut clubul Granada CF către miliardarul chinez Jiang Lizhang.

În sezonul actual, echipa pregătită de Kosta Runjaic se află pe locul al nouălea în Serie A și a fost eliminată de Juventus în optimile de finală ale Cupei Italiei (0-2).

Foto - Getty Images