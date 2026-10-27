OUT din Cupa României! Cum arată Grupa A, după Corvinul - Rapid 0-0

În Grupa A, Corvinul și Rapid s-au întâlnit la Hunedoara, iar la capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 0-0, astfel că ambele echipe au obținut câte un punct fiecare.

Giuleștenii au ajuns, așadar, la patru puncte și se află pe doi, la egalitate cu liderul UTA. Tot patru puncte are și formația dirijată de Florin Maxim, care se situează pe poziția a treia în clasamentul Grupei A.

Cu o rundă înainte de final FC Botoșani (1p) e sigur eliminată. Poli Timișoara (0p) și Minerul Lupeni (0p) încă nu au jucat în runda a doua, astfel că mai au șanse la calificare, char dacă reduse.

1. UTA - 4p

2. Rapid - 4p

3. Corvinul - 4p

4. FC Botoșani - 1p

5. *Poli Timișoara - 0p

6. *Minerul Lupeni - 0p

Cum arată și celelalte grupe din Cupa României

Din această rundă, care se întinde pânp joi, 29 octombrie, au mai rămas de disputat opt meciuri, după ce până acum au existat patru confruntări, cu tot cu ultima din această seară, Corvinul - Rapid.

Grupa B

1. *”U” Cluj - 3p

2. *Concordia Chiajna - 3p

3. *CFR Cluj - 3p

4. Petrolul - 3p

5. *Sepsi OSK - 0p

6. Progresul Spartac - 0p

Grupa C

1. FC Bihor - 4p

2. *FCSB - 3p

3. Csikszereda - 3p

4. *Corona Brașov - 1p

5. *Bistrița - 0p

6. *Argeș - 0p

Grupa D

1. *Dinamo - 3p

2. *Craiova - 3p

3. *Voluntari - 3p

4. *Bacău - 0p

5. *Chindia - 0p

6. *Sporting Liești - 0p

*echipele care încă nu au bifat și a doua rundă din Cupa României.